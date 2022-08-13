Аналітики очікують значне падіння цін на оперативну пам’ять

Ціни на оперативну пам’ять зараз доволі високі, але аналітики однієї з компаній передвіщають їх падіння. Виробники модулів DRAM, швидше за все, будуть скорочувати розміри через надлишок та інші причини. Якщо прогнози справдяться, то до кінця цього року ціни на оперативну пам’ять можуть впасти на 26 відсотків.





Мікросхеми оперативної пам’яті коштують недешево , але тут, напевно, варто очікувати навіть досить істотного падіння цін . Про це повідомляють аналітики Trendforce, які випустили новий звіт із прогнозами. Давайте подивимося, чого очікувати.

Оцінки, надані Trendforce, припускають, що падіння в 3 кварталі зміниться з початкового значення на 8-13% до більшого скорочення на 13-18 відсотків. Натомість у четвертому кварталі зі скороченням на 3-8 відс. (де раніше припускалося 0-5%). Отже, ми бачимо, що в разі найкращого сценарію це може бути до 26%, що досить багато. Звідки такі прогнози? Це буде пов’язано, зокрема, з надлишок модулів DRAM. Це посилений тиск на виробників, щоб максимізувати ефективність. Однак зменшення попиту означає, що запаси починають збільшуватися.