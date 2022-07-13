90-ті повертаються: Nokia готує кнопкові 2660 Flip та 8210

Nokia 8210 4G запозичив дизайн у класичної моделі, випущеної далекого 1999 року, але технічні характеристики пристрою стали сучаснішими. Про це пише GSMAena.com.





Телефон може запропонувати 2,8-дюймовий кольоровий дисплей QVGA та можливість підключення LTE. Пропонується 32 ГБ убудованої пам’яті, яку вдасться збільшити за рахунок MicroSD.

Гаджет виготовлений з полікарбонату та представлений у пісочному, синьому та червоному кольорах. Змінний акумулятор ємністю 1450 мАг забезпечує до 6 годин роботи в режимі розмови та до 19 днів у режимі очікування.

Інші додаткові функції новинки включають приймач FM-радіо, який працює як з дротовими, так і з бездротовими навушниками, а також вбудований MP3-плеєр і знайому багатьом гру «Змійка».

Що стосується розкладачки Nokia 2660 Flip , то вона отримала той же основний екран QVGA на 2,8 дюйми, додаткову 1,77-дюймову панель, VGA-камеру та акумулятор ємністю 1450 мАч, якмй розрахований на 20 днів роботи в режимі очікування.

Nokia 2660 Flip також має великі тактильні кнопки, що робить телефон непоганим варіантів для літніх користувачів. Пристрій працює на платформі S30+ та підтримує SD-карти до 32 ГБ. На вибір пропонується чорний, синій та червоний кольори корпусу.

Ціна Nokia 8210 4G і Nokia 2660 Flip – 60 євро. Новинки з’являться у продажу наприкінці липня 2022 року. Поки що невідомо, чи завезуть їх до України.