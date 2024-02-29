HMD показала свій перший смартфон, створений після відмови від бренду Nokia
HMD Global, більш відома в останні роки як виробник смартфонів Nokia, готується до випуску свого першого смартфона під новим брендом.
Новинка, вихід якої заплановано на липень 2024 року, вже засвітилася в тизері, демонструючи не тільки стильний дизайн, а й цікаву ідеологію “полагодь сам”.
Судячи з тизеру, пристрій буде доступний у двох колірних рішеннях: класичному чорному і зухвалому рожевому. Закруглені краї корпусу нагадують дизайн популярних моделей Nokia Lumia, додаючи нотку ностальгії.
HMD робить акцент на ремонтопридатності пристрою: багато запчастин можна буде замінити самостійно, без звернення до сервісного центру. Це рішення, засноване на концепції FIY (“Fix It Yourself”), припаде до душі любителям DIY-проектів і тим, хто цінує практичність.
Про характеристики смартфона поки відомо небагато. Не виключено, що він стане частиною лінійки Pulse або Legend і отримає камеру з роздільною здатністю 108 Мп.
HMD Global, відмовившись від бренду Nokia, робить сміливий крок у майбутнє. Новий смартфон стане лакмусовим папірцем для компанії, продемонструвавши її реальні можливості.
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