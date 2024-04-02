Не Galaxy S24 і не Pixel 8 Pro: названо найпотужніший Android-смартфон

Як і в середньобюджетному списку, у березневому рейтингу AnTuTu серед Android-флагманів відбулася зміна лідера: Asus ROG 8 Pro з чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 обійшов Oppo Find X7, який до цього домінував два місяці поспіль.

Asus ROG 8 Pro набрав в AnTuTu 1 008 282 бали, випередивши Oppo Find X7 на 20 631 бал. iQOO 12 з тим же Snapdragon 8 Gen 3 замикає трійку лідерів.

AnTuTu зазначає, що Oppo Find X7 залишається актуальним флагманом і конкурентним вибором завдяки своїй універсальності та стабільності.

Зазначимо, що до п’ятірки лідерів також увійшли Red Magic 9 Pro+, Vivo X100 Pro і iQOO Neo9 Pro.

Нагадаємо методологію тестування: дані збирали з 1 по 31 березня 2024 року. При цьому AnTuTu використовує середні бали, а не найвищі. Для кожного смартфона враховуються не менше 1000 тестів.

Раніше ми повідомляли, що лідер рейтингу, Asus ROG 8 Pro, нарешті офіційно став продаватися в Україні.