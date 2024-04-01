ROG Phone 8 Pro офіційно почав продаватися в Україні

У Києві, 1 квітня 2024 року, ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсувала український реліз ROG Phone 8 Pro, нового пристрою в лінійці ігрових смартфонів, який призначений для задоволення потреб широкого спектра користувачів. Від геймерів і стримерів до авторів контенту, ROG Phone 8 Pro обіцяє поєднувати високу продуктивність з універсальністю застосування.

Серед ключових особливостей смартфона – його потужна апаратна платформа Snapdragon® 8 Gen 3, оперативна пам’ять LPDDR5X з високою пропускною здатністю 8533 Мбіт/с та швидкий накопичувач UFS 4.0. Ці характеристики, разом із системою охолодження GameCool 8, гарантують високу продуктивність пристрою навіть під час тривалого використання.

Значну увагу в ROG Phone 8 Pro приділено якості дисплея. 6,78-дюймовий гнучкий AMOLED-екран з підтримкою частоти оновлення 165 Гц та технологією LTPO забезпечує яскраве та чітке зображення. Сенсорний інтерфейс з частотою опитування 720 Гц гарантує миттєву відповідь на дотик, а пікова яскравість у 2500 кд/м2 дозволяє комфортно користуватися смартфоном навіть під прямими сонячними променями.

У сфері фотографії ROG Phone 8 Pro пропонує комплексне рішення з трьома камерами, включаючи 50-мегапіксельну основну камеру з 6-осьовим стабілізатором, 13-мегапіксельну надширококутну камеру з лінзами Free Form та 32-мегапіксельну телефотокамеру з 3-кратним оптичним зумом. Ці можливості, поряд з використанням ШІ для поліпшення якості знімків, підкреслюють багатофункціональність пристрою.

Функціонал на основі штучного інтелекту, включно з X-Sense, X Capture та AI Grabber, розширює ігрові можливості та забезпечує користувачам додаткові інструменти для креативу та продуктивності. AniMe Vision, мінісвітлодіодний дисплей на задній панелі, дозволяє персоналізувати зовнішній вигляд смартфона за допомогою анімацій та ефектів.

ROG Phone 8 Pro також став першим у світі ігровим смартфоном із захистом від води та пилу за стандартом IP68, що робить його надійним супутником у будь-яких умовах.

У продажу в Україні пристрій з’явився з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ внутрішнього накопичувача за рекомендованою ціною 59 999 грн. Додатково до смартфона доступний кулер AeroActive Cooler X за ціною 3400 грн, який можна придбати в онлайн-магазині ASUS Україна та у офіційних партнерів бренду.

Гарантійний термін на ROG Phone 8 Pro становить 1 рік, з можливістю перевірки відповідності пристрою українським стандартам через спеціальний сервіс виробника.