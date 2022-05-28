Відеокарту Radeon RX 580 перевірили на Cyberpunk 2077 в 1080, 2K і 4K

Ютубер, який веде популярний канал zWORMz Gaming, вирішив з’ясувати, наскільки гарна старовинна відеокарта Radeon RX 580 в одній із найвибагливіших ігор сучасності. Так, мова про Cyberpunk 2077.

Тестування проводилося в роздільній здатності 1080p, 2K і 4K при різних налаштуваннях графіки.

Тестова конфігурація ПК така:

Результати:

Cyberpunk 2077 в 1080p за низьких налаштувань: 58 кадрів в секунду.

Cyberpunk 2077 в 1080p, при низьких налаштуваннях і FSR Quality: 67 кадрів в секунду.

Cyberpunk 2077 – 1080p при середніх налаштуваннях: 45 кадрів в секунду.

Cyberpunk 2077 в 1080p, при середніх налаштуваннях і FSR Ultra Quality: 55 кадрів в секунду.

Cyberpunk 2077 в 1080p, при середніх налаштуваннях і FSR Quality: 61 кадр в секунду.

Cyberpunk 2077 – 1080p при високих налаштуваннях: 36 кадрів в секунду.

Cyberpunk 2077 в 1080p, при високих налаштуваннях і FSR Ultra Quality: 46 кадрів в секунду.

Cyberpunk 2077 у 1080p, при ультра-налаштуваннях: 25 кадрів за секунду.

Cyberpunk 2077 в 1080p, при ультра-налаштуваннях і з FSR Ultra Quality: 36 кадрів за секунду.

Cyberpunk 2077 в 2K за низьких налаштувань: 41 кадр в секунду.

Cyberpunk 2077 в 2K, при низьких налаштуваннях і з FSR Ultra Quality: 47 кадрів за секунду.

Cyberpunk 2077 в 2K при середніх налаштуваннях: 31 кадр за секунду.

Cyberpunk 2077 в 2K, при середніх налаштуваннях і FSR Ultra Quality: 40 кадрів в секунду.

Cyberpunk 2077 в 2K при високих налаштуваннях: 23 кадри за секунду.

Cyberpunk 2077 в 2K, при високих налаштуваннях та з FSR Ultra Quality: 32 кадри в секунду.

Cyberpunk 2077 в 4K при низьких налаштуваннях: 24 кадри за секунду.

Cyberpunk 2077 в 4K, при низьких налаштуваннях і з FSR Ultra Quality: 30 кадрів за секунду.