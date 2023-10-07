Експерти порівняли швидкість роботи iPhone 15 Pro Max та Galaxy S23 Ultra

Ще один етап битви флагманів провели автори порталу PhoneBuff. У спекотній сутичці на продуктивність зійшлися головні конкуренти на ринку смартфонів – iPhone 15 Pro Max та Samsung Galaxy S23 Ultra. Який виявився швидшим?

Умови випробування були такими: на обох смартфонах по черзі запускали програми з одного списку. Для чистоти експерименту всі програми, крім камери, були від сторонніх розробників. Не забули виключити і людський фактор – весь тест проводила запрограмована робо-рука.

Спочатку Galaxy S23 Ultra лідирував. Південнокорейський флагман швидше впорався із софтом для обробки фото та відео, проте iPhone 15 Pro Max відіграв усю перевагу та обігнав конкурента, коли справа дійшла до запуску ігор. За підсумком «яблучний» гаджет впорався з усіма 16 додатками за 1 хвилину 58 секунд і 50 мілісекунд , тоді як Galaxy S23 Ultra для цього знадобилося 2 хвилини 49 мілісекунд.

На другому етапі тестування флагмани мали запустити раніше відкриті додатки з оперативної пам’яті (у зворотному порядку). Тут iPhone 15 Pro Max знову впорався швидше з підсумковим результатом 46 секунд і 90 мілісекунд, тоді як у Galaxy S23 Ultra той же процес зайняв на 2 секунди довше. Це при тому, що смартфон Samsung 12 ГБ оперативної пам’яті проти 8 ГБ має «яблучний» гаджет.

Безумовно, різниця не така вже суттєва, але вона все ж таки є. Отже, у шанувальників техніки Apple з’явився новий аргумент, що доводить перевагу їхніх смартфонів над Android.