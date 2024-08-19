Xiaomi представила топовий телевізор з Mini LED підсвіткою на 75 дюймів

Компанія Xiaomi представила на глобальному ринку новий топовий смарт-телевізор Xiaomi TV S Mini LED Mini 75 2025 з вражаючими характеристиками.

Як випливає з назви, у Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 встановлений 75-дюймовий дисплей QD-Mini LED з 512 незалежними локальними зонами затемнення, роздільною здатністю 4K UHD, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю в 1200 ніт.

Девайс підтримує технологію MEMC для зменшення розмитості зображення в динамічних сценах, а також Dolby Vision IQ і Dolby Atmos для захопливого звуку. Під ігрові консолі передбачено режим Game Boost, який збільшує частоту оновлення до 240 Гц. На корпусі розташовані два порти HDMI 2.1 із сертифікацією FreeSync Premium і затримкою в 4 мс. За продуктивність відповідає процесор Quad Cortex-A73 з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Також Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 може похвалитися підтримкою Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3, операційнкою Google TV і голосовим управлінням через Google Assistant.

Ціни на Xiaomi TV S Mini LED Mini 75 2025 будуть оголошені найближчим часом.