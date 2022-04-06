У смартфонах Samsung знайшли небезпечну вразливість

У смартфонах Samsung знайшли вразливість, яка дозволяла хакерам здійснювати атаки на девайси користувачів. Про це повідомляє видання Android Police.





Журналісти посилаються на дослідження компанії Kryptowire, фахівців якої розповіли про проблему. За їхніми словами, девайси Samsung залишалися незахищеними роками через вразливість у ПЗ. Системний пролом був виявлений в популярних смартфонах бренду, що працюють на ОС, починаючи з Android 9 і закінчуючи актуальною Android 12.

Небезпечна вразливість дозволяла шкідливим програмам отримувати доступ до захищених функцій телефонів без надання користувачем жодних дозволів. Для активації вірусу потрібно було лише один раз запустити програму. Системний пролом дозволяв зловмисникам скидати смартфон до заводських налаштувань, здійснювати дзвінки, встановлювати та видаляти програми, відключати https-з’єднання з сайтами.

На момент публікації розслідування експерти фірми підтвердили факт проблеми на смартфонах Samsung Galaxy S21 Ultra, S10+ та A10e. Зважаючи на все, старіші пристрої корейського бренду не постраждали. Так, на Samsung Galaxy S8 під керуванням Android 8 подібну несправність не виявили.

Фахівці раніше повідомили про проблему Samsung. Уточнюється, що в компанії вжили заходів і вже випустили оновлення, що закриває вразливість, яке вийшло в лютому.

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