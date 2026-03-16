Не лише камера: vivo X300 Ultra здивує потужним звуком

Компанія vivo продовжує підігрівати інтерес до свого майбутнього флагмана X300 Ultra. Якщо раніше бренд акцентував увагу переважно на можливостях камери, то тепер стало відомо про серйозні оновлення аудіосистеми — як у записі, так і у відтворенні звуку.

Професійний запис аудіо

За словами менеджера з продуктів vivo Хана Боксяо, смартфон оснастять передовою системою захоплення звуку. Пристрій використовуватиме чотири мікрофони одночасно, поєднуючи просторовий запис, алгоритми шумозаглушення та штучний інтелект для чіткого виділення голосу. У додатку камери з’являться професійні налаштування: спрямований запис, ручне регулювання рівня шуму та навіть управління посиленням звуку.

Апаратні зміни та потужний динамік

Відтворення звуку також зазнало суттєвих змін. У верхній частині корпусу розмістять динамік з акустичною камерою об’ємом близько 0,8 куб. см. Це майже втричі більше, ніж у більшості сучасних флагманів, де цей показник зазвичай становить 0,3–0,5 куб. см. Крім того, підсилювач став потужнішим на 20%, що має забезпечити глибші баси та значно ширший діапазон високих частот.

Щоб вмістити такий великий динамік у тонкий корпус, інженерам компанії довелося повністю переробити внутрішнє компонування верхньої частини смартфона, використавши нову запатентовану конструкцію акустичної камери.

За попередніми даними, офіційна презентація vivo X300 Ultra відбудеться вже за кілька днів — 30 березня.