Cтівен Спілберг впевнений, що прибульці вже на Землі

Стівен Спілберг випустив перший трейлер свого нового науково-фантастичного фільму «День викриття» (Disclosure Day). Проте для легендарного режисера позаземне життя — це не просто вдала тема для голлівудського блокбастера, а те, у що він щиро вірить.

«Прибульці вже серед нас» Під час виступу на фестивалі SXSW Спілберг відверто поділився своїми думками щодо існування позаземних цивілізацій.

«У мене є дуже сильна, нав’язлива підозра, що ми не самотні тут, на Землі, просто зараз», — заявив постановник.

Режисер зазначив, що знає про цю тему не більше за звичайну людину, але його внутрішнє передчуття щодо присутності іншопланетян на нашій планеті стало головним рушієм для створення нової картини. Маркетинг «Дня викриття» будується навколо героя Джоша О’Коннора, який прагне розкрити людству правду про існування іншого розуму у Всесвіті.

Довгий шлях до мрії: Цікаво, що Спілберг прийшов у Голлівуд саме з мрією знімати кіно про НЛО, але студії раз за разом йому відмовляли, вважаючи тему маргінальною. Ситуація докорінно змінилася лише після шаленого касового успіху «Щелеп», який дав режисеру повну творчу свободу. Саме тоді він дістав із шухляди свій заморожений задум, що згодом перетворився на культові «Близькі контакти третього ступеня».

Розмірковуючи про те, що сталося б у разі офіційного прибуття іншопланетян, Спілберг припустив, що це стало б величезним потрясінням (особливо для вірян), але не призвело б до фатальних наслідків. А якби в нього самого з’явився шанс зустріти гостя з космосу, режисер хотів би влаштувати йому кіносеанс. Він показав би власного «Іншопланетянина» (E.T.) та класичну стрічку «Це прекрасне життя», щоб продемонструвати, як люди здатні допомагати одне одному та рухатися вперед попри всі труднощі.