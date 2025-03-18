“Пила 11” не вийде цього року через сварку продюсерів
Хорор “Пила 11” мав вийти в кінотеатрах восени цього року, але тепер це навряд чи станеться. За повідомленням кількох західних ЗМІ, фільм скасовано через розбіжності між продюсерами.
Проект повністю мертвий. Усе скінчилося майже рік тому.
За словами джерел, у січні 2024 року все пішло не за планом через конфлікт двох ключових продюсерів. Один хотів розвивати франшизу, другий постійно гальмував процес і ставив ціпки в колеса першому. Прокатник Lionsgate не зміг врегулювати ситуацію і зараз майбутнє всієї франшизи під питанням. Її можуть закрити, так і не закривши багато сюжетних арок, а можуть продати іншій студії.
Після комерційного провалу десятої “Пили” у 2023 році Lionsgate анонсувала одинадцяту частину із попередньою датою виходу 27 вересня 2024 року. Режисером був призначений Кевін Гройтерт, а сценаристами – Патрік Мелтон та Маркус Данстан. У фільмі мали повернутися зірки франшизи, але навесні 2024 року прем’єра було перенесено на 26 вересня цього року.
Тепер і цю дату можна забути.
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