“Пила 11” не вийде цього року через сварку продюсерів

Хорор “Пила 11” мав вийти в кінотеатрах восени цього року, але тепер це навряд чи станеться. За повідомленням кількох західних ЗМІ, фільм скасовано через розбіжності між продюсерами.

За словами джерел, у січні 2024 року все пішло не за планом через конфлікт двох ключових продюсерів. Один хотів розвивати франшизу, другий постійно гальмував процес і ставив ціпки в колеса першому. Прокатник Lionsgate не зміг врегулювати ситуацію і зараз майбутнє всієї франшизи під питанням. Її можуть закрити, так і не закривши багато сюжетних арок, а можуть продати іншій студії.

Після комерційного провалу десятої “Пили” у 2023 році Lionsgate анонсувала одинадцяту частину із попередньою датою виходу 27 вересня 2024 року. Режисером був призначений Кевін Гройтерт, а сценаристами – Патрік Мелтон та Маркус Данстан. У фільмі мали повернутися зірки франшизи, але навесні 2024 року прем’єра було перенесено на 26 вересня цього року.

Тепер і цю дату можна забути.