Трейлер “Історії іграшок 5” зібрали з давніх анімацій Apple Watch

Ці циферблати з’явилися на смарт-годинниках Apple ще 2017 року, а зараз їх задіяли для фільму 2026 року.

Уперше циферблати з персонажами “Історії іграшок” з’явилися в Apple Watch за два роки до виходу четвертої частини серії. Новий трейлер п’ятої частини, який показали цими вихідними на виставці D23 Expo, починається з того, що інопланетянина піднімають сталевим кігтем, за яким слідує синє тло з логотипом майбутнього фільму з Вуді, Баззом і Джессі на задньому плані.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀



They even look like they've had a back background edited out https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS — Dylan (@DylanMcD8) August 10, 2024

Вуді вибігає на передній план, щоб помахати рукою, Джессі слідує за ним, підморгуючи, а Базз тікає вліво за лаштунки, щоб знову з’явитися на передньому плані праворуч. Усі ці асети спочатку були створені Pixar для watchOS 4.

Схоже, дизайнери Disney остаточно зледащіли і вирішили видати старовинні асети за нові анімації, думаючи, що ніхто не помітить.