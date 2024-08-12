Трейлер “Історії іграшок 5” зібрали з давніх анімацій Apple Watch
Ці циферблати з’явилися на смарт-годинниках Apple ще 2017 року, а зараз їх задіяли для фільму 2026 року.
Уперше циферблати з персонажами “Історії іграшок” з’явилися в Apple Watch за два роки до виходу четвертої частини серії. Новий трейлер п’ятої частини, який показали цими вихідними на виставці D23 Expo, починається з того, що інопланетянина піднімають сталевим кігтем, за яким слідує синє тло з логотипом майбутнього фільму з Вуді, Баззом і Джессі на задньому плані.
Вуді вибігає на передній план, щоб помахати рукою, Джессі слідує за ним, підморгуючи, а Базз тікає вліво за лаштунки, щоб знову з’явитися на передньому плані праворуч. Усі ці асети спочатку були створені Pixar для watchOS 4.
Схоже, дизайнери Disney остаточно зледащіли і вирішили видати старовинні асети за нові анімації, думаючи, що ніхто не помітить.
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