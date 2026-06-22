Ексклюзивна онлайн-прем’єра: на «Київстар ТБ» вийшла біографічна драма «Майкл»

Біографічна стрічка «Майкл», що розповідає про життя та творчий шлях легендарного попкороля Майкла Джексона, офіційно стала доступною для перегляду на платформі кіно і телебачення «Київстар ТБ». Глядачі вже можуть оцінити картину в межах ексклюзивної онлайн-прем’єри.

Шлях від юного таланту до світової ікони

Сюжет фільму детально простежує кар’єрне становлення артиста — від його перших кроків як юного соліста сімейного гурту The Jackson Five до статусу світової суперзірки, яка назавжди змінила музичну індустрію. Творці картини розкривають одразу кілька важливих аспектів життя виконавця:

Як винятковий талант та абсолютна відданість своїй справі допомогли Джексону здобути феноменальне світове визнання.

Яку ключову роль відігравала музика, ставши головним сенсом його життя.

Творчі пошуки, амбіції та щире бажання змінювати світ через мистецтво.

Зворотний бік слави

Окрім гучних успіхів та рекордних досягнень, фільм демонструє й особисту, значно драматичнішу історію. Засліплююче світло софітів приховувало внутрішні переживання, складні життєві випробування та невпинний пошук власного «я» поза сценою.

Стрічка стане справжнім подарунком не лише для відданих прихильників Майкла Джексона, а й для всіх поціновувачів якісних біографічних драм про видатних особистостей, які формували цілі епохи.