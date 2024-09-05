“Чужий: Земля”: опубліковано тизер нового серіалу про ксесноморфів

У мережі з’явилося тизерне відео майбутнього серіалу про ксеноморфів під назвою “Чужий: Земля”. Це приквел до найпершого “Чужого”, в якому з’явилася Еллен Ріплі. У серіалі події, як зрозуміло з назви, відбуватимуться на Землі.

Інформативність у 15-секундного ролика невелика. Показують нашу планету, що відбивається в черепі ксеноморфа. У центрі уваги – дівчина з групою солдатів, які знаходять космічний корабель, що зазнав аварії, з кровожерливими прибульцями на борту.

“Чужий: Земля” – проєкт Рідлі Скотта і шоураннера “Фарго” Ноя Гоулі. У серіалі знімаються Сідні Чендлер, Тімоті Оліфант, Ессі Девіс. Прем’єра запланована на 2025 рік на стримінговому сервісі Hulu.