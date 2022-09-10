Завершилися зйомки третього сезону “Відьмака” від Netflix

Видання Redanian Intelligence повідомило про те, що зйомки третього сезону “Відьмака” успішно завершилися. Про це говорять повідомлення у соціальних мережах членів знімальної групи.





Також як невелике святкування Генрі Кавілл написав лист подяки всім, хто брав участь у створенні сезону. Він зазначив, що все пройшло приголомшливо, а тепер усім можна добре відпочити.

Третій сезон “Відьмака” знімали понад п’ять місяців. До своїх ролей у третьому сезоні повернуться Генрі Кавіл, Аня Чалотра, Фрей Аллан та інші. Також з’являться нові обличчя.

Вийде третій сезон у 2023 році у сервісі Netflix.

Також дивимось тизер до “Дістати ножі 2” від Netflix та намагаємось зрозуміти до чого тут скляна цибулина.