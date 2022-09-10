Завершилися зйомки третього сезону “Відьмака” від Netflix
Видання Redanian Intelligence повідомило про те, що зйомки третього сезону “Відьмака” успішно завершилися. Про це говорять повідомлення у соціальних мережах членів знімальної групи.
Також як невелике святкування Генрі Кавілл написав лист подяки всім, хто брав участь у створенні сезону. Він зазначив, що все пройшло приголомшливо, а тепер усім можна добре відпочити.
Третій сезон “Відьмака” знімали понад п’ять місяців. До своїх ролей у третьому сезоні повернуться Генрі Кавіл, Аня Чалотра, Фрей Аллан та інші. Також з’являться нові обличчя.
Вийде третій сезон у 2023 році у сервісі Netflix.
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