ФБР: Пістолет Алека Болдуїна на зйомках “Раста” не міг вистрілити сам собою

Федеральне Бюро розслідувань США опублікувало звіт про стрілянину на зйомках вестерну “Раст”. Після дослідження револьвера, з якого було вбито оператора Галину Хатчинс, експерти дійшли висновку, що він не міг “вистрілити сам по собі”. А це означає, що Алек Болдуїн все ж таки натиснув на спусковий гачок, хоча сам актор запевняє, що не робив цього:





Револьвер не міг вистрілити без натискання на спусковий гачок, коли курок перебував у положенні чверть- та напіввзводу, а також був повністю зведений. Він міг вистрілити без натискання на спусковий гачок тільки за прямого удару по зведеному курку.

Втім, адвокати Алека Болдуїна вже встигли заявити, що звіт ФБР “неправильний”:

Звіт ФБР неправильно витлумачено. У ході випробувань пістолет вистрілив лише один раз – без необхідності натискати на курок – коли курок був відведений назад і пістолет зламався у двох різних місцях. ФБР не змогли вистрілити з пістолета під час усіх попередніх випробувань навіть при натисканні на спусковий гачок, тому що він був у поганому стані.

Крім того, адвокати Болдуїна наполягають на тому, що головним у цій справі є висновок судмедексперта з Нью-Мексико, який проводив розтин загиблої Галини Хатчінс. Він встановив, що смерть настала через вогнепальне поранення в груди, але так як у Болдуїна “не було наміру завдати шкоди”, то це можна класифікувати як “нещасний випадок”.

Трагедія на зйомках вестерну “Раст” сталася 21 жовтня 2021 року. Відомо, що Алек Болдуін вистрілив з бутафорського пістолета, зарядженого чи то холостим, чи то бойовим патроном, і в результаті вбив оператора Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соусу. Болдуїн при цьому стверджує, що пістолет вистрілив сам, а він навіть не натискав на спусковий гачок.