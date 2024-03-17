“Мадам Павутина” з Дакотою Джонсон вийшла у цифровий прокат
Sony Pictures випустила на цифрових майданчиках фільм “Мадам Павутина” з Дакотою Джонсон у головній ролі. Картина Ес Джей Кларксон з’явилася в мережі через місяць після початку світового прокату.
Також у “Мадам Павутині” зіграли Сідні Свіні Суїні, Ізабела Мерсед, Емма Робертс, Селест О’Коннор і Адам Скотт.
“Тим часом в іншому всесвіті…” Відхиляючись від звичного жанру, “Мадам Павутина” розповідає самостійну історію походження однієї з найзагадковіших героїнь Marvel. У напруженому трилері Дакота Джонсон грає роль Кассандри Вебб, фельдшера з Мангеттена, яка, можливо, має здібності ясновидиці. Вимушена зіткнутися з одкровеннями про своє минуле, вона зав’язує стосунки з трьома молодими жінками, яким уготовано могутнє майбутнє… якщо вони зможуть вижити у смертельно небезпечному сьогоденні.
“Мадам Павутина” за бюджету в 80 млн доларів зібрала по світу майже 97 млн доларів. Картина отримала низькі оцінки преси та глядачів.
Також в цифровий прокат у березні вже потрапили:
- THE DISAPPEARANCE OF SHERE HITE (2023)
- DREAMIN’ WILD (2022)
- MENUS-PLAISAIRS LES TROISGROS (2023)
- NAPOLEON (2023)
- SCRAMBLED (2023)
- SPACEMAN (2024)
- WAR PONY (2023)
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