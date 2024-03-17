“Мадам Павутина” з Дакотою Джонсон вийшла у цифровий прокат

Sony Pictures випустила на цифрових майданчиках фільм “Мадам Павутина” з Дакотою Джонсон у головній ролі. Картина Ес Джей Кларксон з’явилася в мережі через місяць після початку світового прокату.

Також у “Мадам Павутині” зіграли Сідні Свіні Суїні, Ізабела Мерсед, Емма Робертс, Селест О’Коннор і Адам Скотт.

“Тим часом в іншому всесвіті…” Відхиляючись від звичного жанру, “Мадам Павутина” розповідає самостійну історію походження однієї з найзагадковіших героїнь Marvel. У напруженому трилері Дакота Джонсон грає роль Кассандри Вебб, фельдшера з Мангеттена, яка, можливо, має здібності ясновидиці. Вимушена зіткнутися з одкровеннями про своє минуле, вона зав’язує стосунки з трьома молодими жінками, яким уготовано могутнє майбутнє… якщо вони зможуть вижити у смертельно небезпечному сьогоденні.

“Мадам Павутина” за бюджету в 80 млн доларів зібрала по світу майже 97 млн доларів. Картина отримала низькі оцінки преси та глядачів.

Також в цифровий прокат у березні вже потрапили: