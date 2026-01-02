Стіч став популярнішим за Міккі Мауса і приніс Disney $4 млрд на продажі товарів

Компанія Disney прозвітувала про рекордні прибутки від франшизи «Ліло і Стіч». Лише за 2025 рік продаж товарів із зображенням синього іншопланетянина приніс корпорації понад 4 мільярди доларів. Феноменальний успіх пов’язаний із виходом повнометражного ремейку, який зібрав у світовому прокаті 1,04 мільярда доларів і спричинив нову хвилю «стічоманії».

Популярність героя сягнула такого рівня, що він посунув навіть головний символ студії — Міккі Мауса. Стіч замінив легендарне мишеня у щорічному благодійному турі Disney Holiday Magic Tour. Крім того, на початку грудня персонаж дебютував на Бродвеї: після завершення вистави «Аладдін» він з’явився на сцені, виконав хіт A Whole New World і закликав глядачів долучитися до збору іграшок для фонду Toys for Tots.

Глава Disney Боб Айгер зазначив, що ці цифри доводять правильність обраної стратегії — інвестувати у популярні історії. Загалом у 2025 році кінопрокат приніс компанії понад 6 мільярдів доларів, і «Ліло і Стіч» відіграв у цьому ключову роль. На тлі цих досягнень студія вже офіційно анонсувала роботу над сиквелом фільму.