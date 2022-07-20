Фільм “Тихе місце 3” перенесли на пізніший термін

Кіностудія Paramount Pictures відклала вихід приквела фантастичного трилера ” Тихе місце “. Раніше передбачалося, що фільм вийде у прокат 22 вересня 2023 року. Нова дата релізу – 8 березня 2024 року. Причина ревізії графіка не уточнюється.





Постановником передісторії “Тихого місця” стане творець драми ” Свиня ” Майкл Сарноскі . Продюсують проект Майкл Бей , Ендрю Форм , Бред Фуллер та Джон Красінскі , який зняв перші два фільми франшизи. Стрічку, засновану на оригінальній ідеї самого Красінського, буде знято студіями Platinum Dunes та Sunday Night Productions.

Нагадаємо, що перша серія “Тихого місця” стала несподіваним хітом для Paramount, вона зібрала понад 180 мільйонів доларів лише у Північній Америці та 334 мільйони доларів у світовому прокаті. Друга частина швидко отримала зелене світло, і, незважаючи на затримку через пандемію COVID-19, продовження майже відповідало своєму попереднику в прокаті з більш ніж 297 мільйонами доларів зборів.

Третій фільм ” Тихе місце ” вже було анонсовано. Точна дата релізу поки не оголошувалась, очікується, що глядачі зможуть оцінити його не раніше 2025 року.