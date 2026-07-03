Warner Bros. зніме хорор про Сиреноголового: над сценарієм працює автор «Варвара»

Warner Bros. готує повнометражний фільм жахів про Сиреноголового — одного з найвідоміших інтернет-монстрів останніх років. Студія отримала права на екранізацію після конкуренції з кількома іншими великими компаніями.

За попередніми даними, сценарій майбутньої стрічки напишуть Зак Креггер і Браян Даффілд. Креггер добре відомий шанувальникам хорору як режисер і сценарист «Варвара» та «Weapons». Даффілд працював над «No One Will Save You», «Spontaneous» і «Whalefall». Очікується, що саме він може стати режисером нового фільму.

Хто такий Сиреноголовий

Сиреноголовий — це високий худий гуманоїд із сиренами замість голови. Персонажа створив художник Тревор Гендерсон у 2018 році. Після появи в інтернеті образ швидко став вірусним і отримав велику фанатську аудиторію.

Навколо монстра з’явилися короткі відео, фанатські історії, ігри та власна міфологія. За описами шанувальників, Сиреноголовий здатен імітувати звуки, голоси людей, сирени та тривожні сигнали. Саме так він нібито заманює жертв у пастку.

Популярність персонажа зробила його привабливим для кіноіндустрії. Останніми роками студії дедалі частіше звертають увагу на інтернет-хорори, які вже мають впізнавану аудиторію. Подібні історії можуть швидко привертати увагу глядачів ще до виходу фільму.

Проєкт перебуває на ранній стадії

Поки що фільм про Сиреноголового перебуває на початковому етапі розробки. Немає інформації про акторський склад, дату старту зйомок або прем’єру. Також невідомо, якою саме буде історія: прямою адаптацією популярної інтернет-легенди чи новою версією міфології персонажа.

Головний виклик для авторів — перетворити впізнаваний образ із мережі на повноцінний фільм. Сиреноголовий добре працює у коротких страшних відео й атмосферних історіях, але для великого екрана потрібен сильний сюжет, напруга та персонажі, за якими буде цікаво стежити.

Участь Креггера й Даффілда робить проєкт помітним для фанатів жанру. Обидва вже працювали з нестандартним хорором, тому фільм про Сиреноголового може стати не просто черговою історією про монстра, а спробою перетворити вірусну інтернет-легенду на нову кінофраншизу.