Кінокритики рознесли перезапуск фільму «Ворон»

Напередодні стартував показ нового фільму «Ворон» за мотивами коміксів Джеймса О’Барра. Картина розповідає про вбитого відморозками музиканта, який воскресає заради помсти за себе і свою кохану. Фільм позиціонується як перезапуск, однак, на думку критиків, вельми невдалий.

Нинішній «Ворон» став п’ятим фільмом кінофраншизи (чотири попередні виходили в період з 1994 по 2005 рік, а в першому головну роль виконав Брендон Лі). Нового «Ворона» збиралися знімати ще 2012 року, на провідну роль могли претендувати Бредлі Купер, Люк Еванс і Джейсон Момоа, у фільмі ж режисера Руперта Сандерса Ворона грає Білл Скарсгард.

Наразі на Metacritic середній бал від профільної преси становить 29 зі 100, що вказує на очевидні проблеми перезапуску. На Rotten Tomatoes оцінка ще нижча: 22% схвалення. У «Вороні» критикам не подобається приблизно все, починаючи зі сценарію і того, як його перенесли на екран. Фільм називають порожнім, безглуздим і таким, що втратив будь-який зв’язок із першоджерелом.

Цікаво, що на попередніх переглядах «Ворон» зразка 2024 року зібрав позитивні відгуки: точніше, особливої похвали удостоїлася гра Білла Скарсгарда і постановка бойових сцен.

Але не виключено, що звичайні глядачі сприймуть фільм якось інакше: буває, що слабка за мірками критиків картина заходить звичайній аудиторії (і навіть може набути культового статусу). Утім, і пересічні глядачі поки що не в захваті.