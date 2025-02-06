Динозаври повертаються: вийшов трейлер фільму «Світ Юрського періоду: Переродження»

Студія Universal Pictures представила трейлер фільму «Світ Юрського періоду: Переродження». У новій частині франшизи про динозаврів знялися Скарлетт Йоганссон, Махершала Алі і Джонатан Бейлі. Режисером виступив Гарет Едвардс, відомий за фільмом «Ізгой-один: Зоряні війни. Історії». Картина вийде у світовий прокат 2 липня 2025 року.

Вона стане сьомою в кінофраншизі, яка триває вже 31 рік.

Офіційний синопсис свідчить: «Через п’ять років після подій “Світу Юрського періоду: Панування” експедиція вирушає в ізольовані екваторіальні регіони, щоб витягти ДНК з трьох величезних доісторичних істот для революційного відкриття в медицині».

Скарлетт Йоганссон зіграє Зору Беннетт – експерта з таємних операцій, найняту для керівництва експедицією з видобутку генетичного матеріалу трьох динозаврів. До акторського складу також увійшли Руперт Френд, Ед Скрейн, Мануель Гарсія-Рульфо, Луна Блейз.

Режисер перших двох оригінальних фільмів «Парк Юрського періоду» Стівен Спілберг виступив як виконавчий продюсер разом із Денисом Л. Стюартом.