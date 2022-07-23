Опубліковано новий рейтинг акторів із максимальними гонорарами

Американське видання Variety опублікувало рейтинг найвищих гонорарів серед голлівудських акторів.





Найбільше за зйомки зараз отримує Том Круз . Cуперзірка Голлівуду заробила $100 доларів за фільм «Топ Ган: Меверік», який уже став найкасовішим в історії студії Paramount. За нього Круз отримав свій стандартний гонорар у 20 млн. доларів, а також відсоток з кінотеатрального прокату.

Другим у списку йде Уїлл Сміт , за роль раба-втікача в картині «Звільнення» актор отримав 35 мільйонів доларів. Це трохи більше гонорару Леонардо Ді Капріо , участь якого у стрічці Скорсезе «Вбивці квіткового місяця» коштуватиме студії 30 мільйонів доларів. Аналогічні 30 мільйонів отримав Бред Пітт , який знімається у драмі про чемпіонат Формула-1.

Також до рейтингу потрапили Дуейн «Скеля» Джонсон, Віл Феррел, Кріс Хемсворт та інші зірки. Що примітно, жінок у списку дуже мало лише молода актриса Міллі Боббі Браун (10 мільйонів за другу частину «Енола Холмс» і Марго Робі, яка отримає 12.5 мільйона за екранізацію «Барбі»).

Журналісти зазначили, що навіть топові актори отримують відносно скромні суми за зйомки в оригінальних фільмах, тоді як продовження касових картин, а також проекти стрімінгових сервісів на зразок Netflix приносять їм значно більше. Наприклад, Хоакін Фенікс отримав за першого «Джокера» 4.5 млн., а за другу частину йому заплатять у 4.5 рази більше – 20 мільйонів.