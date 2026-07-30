«Занадто дорогий, щоб знімати»: фінал «Форсажу» застряг у суперечках про бюджет

Заключна частина «Форсажу», яку в студії називають Fast Forever, ніяк не може зрушити з місця: за даними World of Reel, Universal і команда Віна Дизеля вже кілька місяців не можуть зійтися в бюджеті. Студія вимагає скоротити кошторис приблизно на 140 мільйонів доларів від суми, яку запитували продюсери.

«Це не має особливого сенсу»

Наскільки серйозна ситуація, мимоволі проговорився Алан Річсон, зірка «Річера», який має з’явитись у фільмі: «Його дорого знімати — занадто дорого, це не має особливого сенсу». Попередня частина, «Форсаж 10», за різними оцінками коштувала близько 340 мільйонів доларів і не змогла їх упевнено відбити в прокаті — тож обережність студії зрозуміла.

Він Дизель тим часом веде власну гру: три тижні тому він опублікував допис, нібито Fast Forever уже знімається. Оглядачі трактують це як спробу публічно дотиснути Universal і змусити студію погодити бажаний бюджет — бо насправді знімання ще не почалися.

Проблеми не лише з грошима

Сценарій переписує вже шостий автор — Майкл Лесслі, а повернення режисера Луї Летер’є очікується, але офіційно не підтверджене. Є і суто сюжетний головний біль: «Форсаж 10» завершився кліфгенгером ще 2023 року, і юний актор, який грає сина Домініка Торетто, за ці роки помітно подорослішав — сценаристам доведеться якось пояснювати часовий стрибок.

Попри все, дату прем’єри Universal поки не чіпає: 17 березня 2028 року. Утім, якщо бюджетний вузол не розв’яжуть найближчими місяцями, і вона опиниться під питанням — знімання блокбастера такого масштабу займає щонайменше рік.

Нагадаємо, поки фінал «Форсажу» буксує, прокат демонструє, за що студії готові платити: раніше ми писали, що «Одіссея» Крістофера Нолана зібрала $700 млн за 12 днів, а новий «Людина-павук» ще до прем’єри перевищив $120 млн у передпродажах.