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Понад добу в повітрі: лайнер Qantas встановив рекорд безпосадкового перельоту

Спеціально збудований Airbus A350-1000ULR подолав 23 075 км із Мельбурна до Тулузи за 24 години 24 хвилини — це найдовший безпосадковий політ в історії авіації.

Автор:
Карел Тетяна
Qantas

Авіація отримала новий рекорд дальності: Airbus A350-1000ULR, створений на замовлення австралійської Qantas, виконав найдовший безпосадковий переліт в історії. Лайнер подолав 23 075 кілометрів із Мельбурна до французької Тулузи, провівши в повітрі 24 години 24 хвилини.

Три континенти й два океани

Маршрут проклали не найкоротшим шляхом, а найпоказовішим: літак пройшов на північний схід над Тихим океаном, перетнув США й Канаду, Атлантику, а потім через Британію спустився на південь до Тулузи. Попередній рекорд — 22 години 42 хвилини — тримався понад двадцять років: його встановив Boeing 777-200LR у 2005 році на маршруті Гонконг — Лондон.

За польотом стежили не лише в галузі: зворотний рейс став другим за популярністю за всю історію сервісу Flightradar24 — у реальному часі його відстежували понад 3,6 мільйона людей.

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ПараметрЗначення
МаршрутМельбурн → Тулуза
Відстань23 075 км
Тривалість24 год 24 хв
Попередній рекорд22 год 42 хв (Boeing 777-200LR, 2005)
Екіпаж5 пілотів і 5 інженерів-випробувачів

Навіщо це Qantas

Рекорд — не самоціль, а випробування в межах програми Project Sunrise, яку Qantas веде до комерційних безпосадкових рейсів з Австралії до Лондона й Нью-Йорка. Шлях із Сіднея до Лондона, який на зорі авіації займав п’ять днів із пересадками, має стиснутися до одного рейсу тривалістю 19–21 година. Комерційні польоти A350-1000ULR на лінії Сідней — Лондон заплановані на 2027 рік.

Задля наддальніх маршрутів літак суттєво допрацювали: у хвостовій частині встановили додатковий паливний бак на 20 900 літрів, а для екіпажу передбачили окремий відсік відпочинку — пілоти змінюються за графіком чотиригодинних змін, щоб контролювати втому. За тягу відповідають двигуни Rolls-Royce Trent XWB-97.

Наразі найдовший регулярний комерційний рейс належить Singapore Airlines: A350-900ULR долає маршрут Нью-Йорк — Сінгапур за 18–19 годин. Якщо Project Sunrise стартує за планом, у 2027 році цей титул переїде до Qantas.

Нагадаємо, рекорди дальності зараз б’ють не лише в небі: раніше ми писали, що китайський седан BYD Great Han став першим електромобілем бренда, який подолав позначку 1000 кілометрів на одному заряді.

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