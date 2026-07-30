Более суток в воздухе: лайнер Qantas установил рекорд беспосадочного перелета

Авиация установила новый рекорд дальности: Airbus A350-1000ULR, созданный по заказу австралийской авиакомпании Qantas, совершил самый длинный беспосадочный перелет в истории. Лайнер преодолел 23 075 километров из Мельбурна в французскую Тулузу, проведя в воздухе 24 часа 24 минуты.

Три континента и два океана

Маршрут проложили не по кратчайшему пути, а по самому показательному: самолёт пролетел на северо-восток над Тихим океаном, пересек США и Канаду, Атлантику, а затем через Великобританию направился на юг к Тулузе. Предыдущий рекорд — 22 часа 42 минуты — держался более двадцати лет: его установил Boeing 777-200LR в 2005 году на маршруте Гонконг — Лондон.

За рейсом следили не только в отрасли: обратный рейс стал вторым по популярности за всю историю сервиса Flightradar24 — в режиме реального времени за ним наблюдали более 3,6 миллиона человек.

Параметр Значение Маршрут Мельбурн → Тулуза Расстояние 23 075 км Продолжительность 24 часа 24 минуты Предыдущий рекорд 22 ч 42 мин (Boeing 777-200LR, 2005) Экипаж 5 пилотов и 5 инженеров-испытателей

Зачем это нужно Qantas

Рекорд — не самоцель, а испытание в рамках программы Project Sunrise, которую Qantas реализует в преддверии запуска коммерческих беспосадочных рейсов из Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Маршрут из Сиднея в Лондон, который на заре авиации занимал пять дней с пересадками, должен сократиться до одного рейса продолжительностью 19–21 час. Коммерческие полёты A350-1000ULR по маршруту Сидней — Лондон запланированы на 2027 год.

Для дальних маршрутов самолет существенно доработали: в хвостовой части установили дополнительный топливный бак объемом 20 900 литров, а для экипажа предусмотрели отдельный отсек для отдыха — пилоты сменяют друг друга по графику четырехчасовых смен, чтобы контролировать утомляемость. За тягу отвечают двигатели Rolls-Royce Trent XWB-97.

На данный момент самый длинный регулярный коммерческий рейс принадлежит Singapore Airlines: самолёт A350-900ULR преодолевает маршрут Нью-Йорк — Сингапур за 18–19 часов. Если проект Project Sunrise стартует по плану, в 2027 году этот титул перейдёт к Qantas.

Напомним, что рекорды дальности сейчас устанавливаются не только в небе: ранее мы писали, что китайский седан BYD Great Han стал первым электромобилем этого бренда, преодолевшим отметку в 1000 километров на одном заряде.