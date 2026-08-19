Представлен электровелосипед YTO OG200 — с диванным сиденьем на двоих и грузоподъемностью 200 кг

Европейские производители всё настойчивее ищут ответ на вопрос, сколько повседневных функций автомобиля можно перенести на два колеса. Французский бренд YTO предлагает свой вариант — электровелосипед OG200, который внешне описывают как смесь грузового велосипеда, мопеда семидесятых и гольф-кара. Звучит странно, выглядит ещё страннее, но по замыслу это полноценная замена второго автомобиля в семье.

Главная особенность — длинное «диванное» сиденье для водителя и пассажира с отдельными подножками, как на классических мопедах. Вместе с передней стойкой на 10 кг и задним багажником стандарта MIK HD на 27 кг (с возможностью установить детское кресло) получается транспорт, способный одновременно перевозить взрослого, пассажира или ребенка и ежедневные покупки. Максимальная нагрузка впечатляет — 200 кг при собственном весе около 34 кг. Дизайнеры явно следовали принципу многофункциональности: даже круглый передний фонарь на 60 люкс по совместительству служит примитивным зеркалом.

Техническая начинка отличается практичностью. В задней втулке установлен двигатель Bafang H550 номинальной мощностью 250 Вт (до 600 Вт в пике) с крутящим моментом 60 Нм, батарея на 720 Вт·ч собрана на элементах LG и заряжается примерно за пять часов, выдерживая до тысячи циклов. Заявленные 80 км запаса хода автор первоисточника честно называет оптимистичной лабораторной оценкой — с пассажиром и грузом реальность будет скромнее. Ездит всё это на 20-дюймовых колёсах с широченными 4-дюймовыми покрышками Schwalbe, а останавливается с помощью гидравлических дисковых тормозов диаметром 203 и 180 мм. Самое спорное решение — базовая трансмиссия Shimano Tourney, которая для велосипеда такого веса и цены выглядит откровенной экономией.

OG200 стоит немалые 2499 евро (около 125 тысяч гривен), собирается вручную недалеко от Лиона, хотя большинство компонентов, как обычно, азиатского происхождения. Это дороже обычного городского электровелосипеда, зато заметно компактнее и дешевле полноразмерных грузовых велосипедов — именно на эту нишу «семейного транспорта вместо автомобиля» и нацелены французы.

Напомним, что в мире электровелосипедов сейчас существует несколько концепций. Ранее мы писали о Scott Strike 2027, который пошёл по противоположному пути — меньше электроники и сложных систем, больше простоты и ремонтопригодности.