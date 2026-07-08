Zeekr 9X врезался в столб на «автопилоте»: в компании обвинили в этом круглую форму опоры

Китайские государственные СМИ обнародовали жалобу владельца кроссовера Zeekr 9X, автомобиль которого попал в ДТП во время движения в режиме ассистированного вождения. Инцидент вызвал резонанс, ведь модель оснащена пятью лидарами, которые, по заявлениям производителя, обеспечивают полный круговой обзор и высокий уровень активной безопасности.

Подробности инцидента

Репортаж вышел в эфире программы «Первая команда помощи» (Fu Jian Bang Bang Tuan) — потребительской горячей линии медиахолдинга провинции Фуцзянь. По словам владельца, вскоре после покупки 9X за 539 000 юаней (около 79 000 долларов) автомобиль в режиме ассистированного вождения съехал на обочину и врезался в телефонный столб. Пострадавших не было, однако передняя часть кроссовера получила серьёзные повреждения.

Владелец отметил, что выбрал именно эту модель из-за заявленных Zeekr возможностей ассистированного вождения — системы кругового обнаружения препятствий на базе пяти лидаров. Компания утверждает, что эти датчики способны распознавать объекты длиной или высотой более 0,75 м на расстоянии до 300 м, а во время демонстраций система «Qianli» (G-Pilot) безопасно останавливает автомобиль перед препятствиями.

Хотя владелец признал свою ответственность за аварию, он настаивал на указанных характеристиках и обвинил Zeekr в недобросовестной рекламе.

Zeekr утверждает, что 9X оснащён усовершенствованными системами помощи водителю и активной безопасности.



Источник: Zeekr

Пояснение производителя

Когда журналисты обратились к сотрудникам сервисного центра Zeekr, те заявили, что круглая форма поперечного сечения телефонного столба могла рассеивать импульсные лазерные лучи лидара, что и повлияло на распознавание препятствия.

Ведущие программы сразу задали логичный вопрос: как это согласуется с заявленной способностью системы обнаруживать любой объект размером от 0,75 м в радиусе 300 метров? Представители Zeekr ответа не дали, после чего владелец подал официальную жалобу через горячую линию компании.

Интересно, что на протяжении всего сюжета логотип Zeekr — как в рекламных материалах, так и на самом автомобиле владельца — был замазан.

Это не первый подобный случай

На китайской платформе потребительских жалоб 12365auto зарегистрировано еще как минимум две претензии, касающиеся системы ассистированного вождения Zeekr 9X. В одной из них владелец сообщает, что система NZP (Navigation Zeekr Pilot) не распознавала другие автомобили при перестроении, что несколько раз приводило к ситуациям, близким к столкновению. В этой же жалобе говорится, что во время диагностической поездки автомобиль столкнулся с пластиковым контейнером, а система безопасности вообще не подала ни одного предупреждающего сигнала.

Вторая жалоба касается того, что системы безопасности автоматически отключаются при ускорении — это стало причиной инцидента с электровелосипедом, а в ответ компания заявила, что такое поведение системы является нормой.

Показательно, что эти новости появляются именно тогда, когда Zeekr открыл предпродажу пятиместной гибридной версии 9X мощностью 1381 к.с. В настоящее время кроссовер стоит от 465 900 до 599 900 юаней (68 700–88 400 долларов, или примерно 3,06–3,94 млн грн) в Китае.

Поставки Zeekr 9X в внутренние регионы с сентября 2025 года по май 2026 года. Источник: China EV DataTracker

По данным China EV DataTracker, в мае 2026 года Zeekr поставил на внутренний рынок 9058 единиц модели 9X, а бренд неоднократно заявлял, что кроссовер семь месяцев подряд лидирует среди премиальных внедорожников в Китае. Впрочем, череда жалоб на систему ассистированного вождения ставит под сомнение заявленную безопасность одной из самых коммерчески успешных моделей компании.