Рекорды в 50 странах: продажи электромобилей в мире резко выросли, несмотря на спад на авторынке

После слабого старта в 2026 году мировой рынок электромобилей резко пошел вверх. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), во втором квартале мировые продажи электромобилей выросли на 35% по сравнению с первыми тремя месяцами года, а рекордные показатели были зафиксированы сразу в 50 странах. Примечательно, что это происходит на фоне общего спада автомобильного рынка.

Продажи электромобилей растут, а рынок в целом падает

Контраст действительно заметный. В первом полугодии совокупные продажи всех автомобилей в мире сократились примерно на 5 %. На спрос оказали давление экономические трудности, подорожание топлива и изменения в государственной политике США и Китая. Впрочем, именно рост цен на нефть, вызванный нестабильностью на Ближнем Востоке, сыграл на руку электромобилям: когда бензин дорожает, электротяга становится более привлекательной с чисто экономической точки зрения.

Более 90 стран сообщили о годовом росте продаж электромобилей. Особенно быстро рынок развивается за пределами традиционных лидеров — в Австралии, Бразилии, Индии, Южной Корее и Вьетнаме, где за год продажи местами удвоились. Учитывая эту динамику, МЭА повысило прогноз: теперь на электромобили может припасть 29% мирового рынка новых автомобилей уже в этом году.

Показатель Значение Рост продаж во II квартале +35 % Страны с рекордами 50 Страны с годовым ростом более 90 Прогноз доли электромобилей в 2026 году 29 % Спад общего автомобильного рынка −5 %

Китайский фактор

Отдельная сюжетная линия — Китай, который по-прежнему остается главным производителем электромобилей. За первые шесть месяцев страна экспортировала почти столько же машин, сколько за весь 2025 год. Однако примерно треть из них пока не нашла покупателя: по оценкам МЭА, в мире более миллиона китайских электромобилей ждут своих владельцев.

Этот «запас» непроданных автомобилей — палка о двух концах. С одной стороны, он может дополнительно стимулировать рынок, в частности в развивающихся странах, куда китайские бренды выйдут с агрессивными ценами. С другой — избыток предложения давит на цены и обостряет торговые споры: ЕС и ряд других рынков уже вводили пошлины против субсидируемых китайских электромобилей.

Показательно и то, что в самом Китае продажи электромобилей в этом году впервые за десятилетие могут не вырасти — рынок там приближается к насыщению, ведь электромобили уже составляют более 60 % всех новых автомобилей в стране. То есть главным двигателем глобального роста становится не Китай и не США (где спрос просел после отмены федеральных льгот), а новая волна рынков — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии.

Напомним, ранее мы писали об одном из символов этой доступной волны электромобильности — Volkswagen ID. Polo за 24 995 евро, самом дешевом электромобиле этой марки, который призван конкурировать именно с китайскими брендами, такими как BYD и MG.