Обіцяні 25 тисяч євро: Volkswagen відкрив замовлення на найдешевший ID. Polo

Volkswagen відкрив попередні замовлення на найдоступнішу версію електромобіля ID. Polo — з батареєю ємністю 37 кВт·год. Саме ця модифікація виводить модель до цінової позначки, яку концерн обіцяв ще на етапі анонсу.

Ціна та запас ходу

Базова комплектація Trend коштує від 24 995 євро на німецькому ринку. Для порівняння, версії Life і Style із більшою батареєю пропонують від 29 195 євро, а на старті продажів навесні 2026 року ID. Polo коштував від 33 795 євро.

Тягова батарея виконана за технологією LFP (літій-залізо-фосфат) — вона дешевша й довговічніша за поширені літій-іонні рішення, хоча й поступається їм за питомою енергоємністю. Заявлений запас ходу становить до 334 км за циклом WLTP. Швидка зарядка потужністю до 90 кВт дозволяє поповнити батарею з 10% до 80% приблизно за 23 хвилини.

Технічні характеристики

Параметр Значення Батарея 37 кВт·год, LFP Запас ходу (WLTP) до 334 км Потужність 114 к. с. (85 кВт) або 133 к. с. (99 кВт) Зарядка 10–80% ≈23 хвилини (до 90 кВт) Довжина / ширина / висота 4053 / 1816 / 1530 мм Колісна база 2600 мм Ціна (Trend) від €24 995

Що в базовому оснащенні

Навіть у стартовій комплектації ID. Polo отримав 10-дюймову цифрову панель приладів та 13-дюймовий мультимедійний дисплей, світлодіодну оптику, автоматичний клімат-контроль і системи допомоги водієві Side Assist та Lane Assist.

Ще одна корисна опція — функція V2L (Vehicle-to-Load) з вихідною потужністю до 3,6 кВт. Вона дозволяє живити від батареї автомобіля зовнішні пристрої: від побутової техніки до інструментів, що особливо актуально під час відключень електроенергії.

Замовлення на нову версію приймають у Німеччині, Франції, Нідерландах та інших європейських країнах.

Конкуренти

Сегмент доступних електромобілів у Європі стає дедалі щільнішим, тож ID. Polo виходить у безпосереднє протистояння одразу з кількома моделями. Найближчий суперник — Renault 5 E-Tech, який стартує приблизно з тієї ж позначки близько 25 тисяч євро й робить ставку на ретродизайн. Дешевші пропозиції формують Citroën ë-C3 та Fiat Grande Panda, що коштують орієнтовно від 20–24 тисяч євро, а також Hyundai Inster із запасом ходу до 360 км. Ще нижчий ціновий поверх займають Dacia Spring і Renault Twingo E-Tech (від 16 тисяч євро), однак вони помітно поступаються за динамікою та оснащенням.

Окремо тиснуть китайські бренди: BYD Dolphin Surf пропонують приблизно від 19 тисяч євро за версію з батареєю 30 кВт·год, а Leapmotor T03 — ще дешевше. Варто врахувати, що ціни істотно різняться залежно від ринку та наявності державних стимулів, тому пряме зіставлення цифр коректне лише в межах однієї країни. Додатковою інтригою залишається те, що на одній платформі з ID. Polo незабаром з’являться Cupra Raval і Škoda Epiq — фактично внутрішні конкуренти в межах самого концерну Volkswagen.