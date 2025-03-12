Toyota вивела на ринок новий bZ4X: три важливі оновлення

Електрокар bZ4X, який вперше дебютував у 2021 році, пережив планову модернізацію в середині життєвого циклу. Принципових змін кілька: по-перше, кросовер злегка оновився зовні та всередині, по-друге, отримав дві нові версії з батареями різної ємності і став далекобійним, а по-третє, для нього став доступний новий зарядний пристрій змінного струму потужністю 22 кіловати.

Для передньопривідного bZ4X 2026 модельного року запропонують батарею ємністю 57,7 кіловат-години, віддача єдиного мотора цієї версії складе 167 кінських сил, а запас ходу – 445 кілометрів. На щабель вище розташується версія з 224-сильним електромотором на передній осі та батареєю ємністю 73,1 кіловат-години, що забезпечує до 573 кілометрів ходу на одному заряді.

На вершині лінійки знаходиться двомоторний варіант на 343 кінські сили з 73,1-кіловатною батареєю (запас ходу становить 520 кілометрів). Про останній відомо, що з місця до 100 кілометрів на годину він розганяється за вражаючі 5,1 секунди для кросовера і може буксирувати причіп масою до 1,5 тонни.

Зміни в екстер’єрі точкові, Toyota лише злегка перетворила передню частину bZ4X, зробивши кросовер аеродинамічнішим. А ось в салоні оновлення значно помітніше: модернізація торкнулася передньої панелі, на якій з’явився новий 14-дюймовий екран мультимедійної системи — він входить до списку базового оснащення.

Водночас Toyota знизила рівень шуму та вібрації в салоні та перебудувала підвіску, завдяки чому електромобіль комфортніше керується. Крім того, bZ4X отримав функцію зарядки змінного струму потужністю 22 кіловати.

Старт продажів Toyota bZ4X 2026 року в Європі намічено на другу половину року, ціни оголосять ближче до запуску.