Honda Civic шість років простояла на паркінгу — рахунок вже більший за вартість самого авто

Про цю історію написали медіа з усього світу — французька Le Figaro, бельгійська HLN, нідерландська AD, численні американські автомобільні видання. Причина уваги — чорна Honda Civic, покинута шість років тому на паркінгу аеропорту в Ріо-де-Жанейро, власник якої безслідно зник.

Автомобіль, якого офіційно не існувало в цій країні

Особливої пікантності історії додає той факт, що ця версія Civic ніколи офіційно не продавалася в Бразилії. Місцева телепрограма Domingo Espectacular провела власне розслідування: журналістам не вдалося розкрити всю таємницю, але вони встановили доволі цікавий шлях, який машина подолала до того, як опинилась покинутою.

Йдеться про версію EX-L 2008 року випуску, вироблену в США або Канаді, під капотом якої стоїть 4-циліндровий двигун об’ємом 1.8 л потужністю трохи менше 140 к.с. Товстий шар пилу, спущені шини, відсутність номерних знаків — час залишив на автомобілі виразний слід.

Скільки коштує забутий паркінг

Водій приїхав на цьому авто на паркінг біля другого термінала аеропорту в Ріо-де-Жанейро ще у 2020 році. Відтоді машиною ніхто не цікавився — аж доки на неї не звернули увагу оператори паркінгу: авто безперервно простояло на одному місці понад 2100 днів.

За цей час рахунок за паркування виріс до близько 180 тисяч бразильських реалів (за нинішнім курсом — понад мільйон гривень). Це сума, за яку в Європі можна було б купити нову Honda Civic просто з салону. Автомобіль зафіксували спеціальними блокувальниками на колесах і дверних ручках — про всяк випадок, якщо власник усе ж повернеться і спробує непомітно виїхати з паркінгу.

Звідки приїхала ця машина

Чи є шанс, що водій повернеться за своїм покинутим авто? Навряд чи він це планував — адже залишив ключі просто в салоні. Журналістам вдалося частково відтворити маршрут таємничого автомобіля: за наявними слідами, машина прибула на колесах аж із Нью-Йорка, де була зареєстрована у 2018 році. Подальші сліди вказують на її перебування, зокрема, у Белізі та Гватемалі.

Частину шляху авто напевно подолало морем — джунглі між Центральною і Південною Америкою непрохідні для транспорту. У Бразилії машина точно з’явилася вже у 2019 році: у салоні знайшли паркувальний квиток саме з того року з містечка Кабу-Фріу. Рік по тому автомобіль опинився на паркінгу аеропорту в Ріо — і залишився там.

Чому авто досі не забрали

Попри те, що ніщо не свідчить про намір власника колись забрати запилюжений Civic, у адміністрації аеропорту зв’язані руки — вони не можуть ні продати автомобіль, ні навіть відбуксирувати його. За словами експертів, причина — бразильське законодавство про право власності на майно та захист персональних даних: перш ніж авто можна буде перемістити чи продати з торгів, необхідно офіційно встановити власника, а це вимагає окремої юридичної процедури.

За даними місцевих медіа, випадки покинутих на паркінгах аеропортів автомобілів у Бразилії — не рідкість. Найчастіше причиною стають раптовий виїзд власника з країни через фінансові проблеми, смерть або спадкові суперечки. Рахунки за паркування тим часом продовжують рости, а машини, які так ніхто й не забирає, просто вкриваються пилом.