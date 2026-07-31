Електрокросовер MGS5 EV відзначили нагородою AUTOBEST на фестивалі в Гудвуді

Електричний кросовер MGS5 EV отримав відзнаку AUTOBEST CONQUEST 2026 у номінації «Найкращий доступний технологічний пакет для автомобілів у Європі». Церемонія нагородження відбулася на стенді MG під час Фестивалю швидкості в Гудвуді — одного з найвідоміших автомобільних заходів світу. Нагороду президентові MG Motor Central & Eastern Europe Елберту Гуо вручив засновник і голова AUTOBEST Ден Варді.

Що це за нагорода

AUTOBEST — одна з найпомітніших незалежних автомобільних премій Європи: до її журі входять журналісти з понад 30 країн, що робить його найбільшим незалежним автомобільним журі континенту. Конкурс CONQUEST цього року відбувся вперше й вирізняється форматом: експертну оцінку журі поєднали з прямим голосуванням публіки з усієї Європи. Титул присуджують автомобілю, який найкраще балансує сучасні технології, практичність у щоденному використанні та ціну.

«MGS5 EV отримала високу оцінку журі AUTOBEST та європейської громадськості, продемонструвавши видатне поєднання технологій, практичності та доступності», — прокоментував Ден Варді. Елберт Гуо своєю чергою зазначив, що нагорода «підтверджує прагнення компанії створювати автомобілі, які поєднують сучасні технології, інтелектуальну інженерію та виняткову цінність для власників».

Що таке MGS5 EV

MGS5 EV

Модель, що отримала нагороду, — компактний електричний кросовер, який торік замінив у гамі MG попередника ZS EV. У старшій версії він має такі характеристики:

Параметр Значення Батарея (корисна ємність) 62,1 кВт·год Запас ходу (WLTP) до 480 км Потужність 231 к. с. (170 кВт) Розгін 0–100 км/год 6,3 с Швидка зарядка 10–80% ~31 хв (до 139 кВт) Орієнтовна ціна в Європі від ~37 000 € (Нідерланди)

Саме співвідношення оснащення й ціни стало головним аргументом у номінації: за гроші, менші ніж у більшості конкурентів класу, покупець отримує запас ходу під п’ятсот кілометрів, швидку зарядку за пів години й повний набір сучасних асистентів. Європейська преса після торішніх тестів загалом підтверджувала цю тезу: оглядачі називали S5 EV великим кроком уперед порівняно із ZS EV, відзначаючи насамперед якісніший салон і сучаснішу мультимедійну систему, хоча й закидали моделі середні показники енергоефективності на трасі.

Продажі моделі в Британії стартували в березні 2025 року, на континентальних ринках Європи — у травні. Базова версія з меншою батареєю на 49 кВт·год коштує у Великій Британії від 28 495 фунтів, що робить S5 EV одним із найдешевших електрокросоверів класу.

Контекст: MG розганяється в Європі

Для MG — бренда з британським корінням, що нині належить китайському концерну SAIC — нагорода стала ще одним підтвердженням статусу одного з найшвидше зростаючих автовиробників Європи. У Гудвуді компанія розгорнула масштабну експозицію з новими електричними та електрифікованими моделями, концепт-карами та акумуляторними технологіями наступного покоління.

Ставка бренда очевидна: доступна електромобільність — сегмент, за який зараз розгортається найгостріша боротьба на європейському ринку, і саме тут китайські платформи з їхньою ціновою перевагою тиснуть на традиційних виробників найвідчутніше.

Варто зазначити, що первинним джерелом цієї новини є пресматеріали самої MG, тож оцінки «винятковості» моделі належать виробнику й організаторам премії, а не незалежним тестам.

Нагадаємо, боротьба за доступний електромобіль лише загострюється: раніше ми писали, що Volkswagen відкрив замовлення на ID. Polo за 24 995 євро — найдешевший електромобіль марки, який змагатиметься якраз із китайськими конкурентами на кшталт MG та BYD.