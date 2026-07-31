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Електрокросовер MGS5 EV відзначили нагородою AUTOBEST на фестивалі в Гудвуді

MGS5 EV здобув відзнаку AUTOBEST CONQUEST 2026 як найкращий доступний технологічний пакет у Європі. Нагороду вперше присуджували журі з 30+ країн разом із публікою.

Автор:
Andrew Orobets
MGS5 EV

Електричний кросовер MGS5 EV отримав відзнаку AUTOBEST CONQUEST 2026 у номінації «Найкращий доступний технологічний пакет для автомобілів у Європі». Церемонія нагородження відбулася на стенді MG під час Фестивалю швидкості в Гудвуді — одного з найвідоміших автомобільних заходів світу. Нагороду президентові MG Motor Central & Eastern Europe Елберту Гуо вручив засновник і голова AUTOBEST Ден Варді.

Що це за нагорода

AUTOBEST — одна з найпомітніших незалежних автомобільних премій Європи: до її журі входять журналісти з понад 30 країн, що робить його найбільшим незалежним автомобільним журі континенту. Конкурс CONQUEST цього року відбувся вперше й вирізняється форматом: експертну оцінку журі поєднали з прямим голосуванням публіки з усієї Європи. Титул присуджують автомобілю, який найкраще балансує сучасні технології, практичність у щоденному використанні та ціну.

«MGS5 EV отримала високу оцінку журі AUTOBEST та європейської громадськості, продемонструвавши видатне поєднання технологій, практичності та доступності», — прокоментував Ден Варді. Елберт Гуо своєю чергою зазначив, що нагорода «підтверджує прагнення компанії створювати автомобілі, які поєднують сучасні технології, інтелектуальну інженерію та виняткову цінність для власників».

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Що таке MGS5 EV

MGS5 EV

Модель, що отримала нагороду, — компактний електричний кросовер, який торік замінив у гамі MG попередника ZS EV. У старшій версії він має такі характеристики:

ПараметрЗначення
Батарея (корисна ємність)62,1 кВт·год
Запас ходу (WLTP)до 480 км
Потужність231 к. с. (170 кВт)
Розгін 0–100 км/год6,3 с
Швидка зарядка 10–80%~31 хв (до 139 кВт)
Орієнтовна ціна в Європівід ~37 000 € (Нідерланди)

Саме співвідношення оснащення й ціни стало головним аргументом у номінації: за гроші, менші ніж у більшості конкурентів класу, покупець отримує запас ходу під п’ятсот кілометрів, швидку зарядку за пів години й повний набір сучасних асистентів. Європейська преса після торішніх тестів загалом підтверджувала цю тезу: оглядачі називали S5 EV великим кроком уперед порівняно із ZS EV, відзначаючи насамперед якісніший салон і сучаснішу мультимедійну систему, хоча й закидали моделі середні показники енергоефективності на трасі.

Продажі моделі в Британії стартували в березні 2025 року, на континентальних ринках Європи — у травні. Базова версія з меншою батареєю на 49 кВт·год коштує у Великій Британії від 28 495 фунтів, що робить S5 EV одним із найдешевших електрокросоверів класу.

Контекст: MG розганяється в Європі

Для MG — бренда з британським корінням, що нині належить китайському концерну SAIC — нагорода стала ще одним підтвердженням статусу одного з найшвидше зростаючих автовиробників Європи. У Гудвуді компанія розгорнула масштабну експозицію з новими електричними та електрифікованими моделями, концепт-карами та акумуляторними технологіями наступного покоління.

Ставка бренда очевидна: доступна електромобільність — сегмент, за який зараз розгортається найгостріша боротьба на європейському ринку, і саме тут китайські платформи з їхньою ціновою перевагою тиснуть на традиційних виробників найвідчутніше.

Варто зазначити, що первинним джерелом цієї новини є пресматеріали самої MG, тож оцінки «винятковості» моделі належать виробнику й організаторам премії, а не незалежним тестам.

Нагадаємо, боротьба за доступний електромобіль лише загострюється: раніше ми писали, що Volkswagen відкрив замовлення на ID. Polo за 24 995 євро — найдешевший електромобіль марки, який змагатиметься якраз із китайськими конкурентами на кшталт MG та BYD.

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