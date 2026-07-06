Передній номерний знак на авто пропонують скасувати: зареєстровано петицію

В Україні зареєстрували електронну петицію з пропозицією скасувати обов’язкову вимогу встановлювати передній номерний знак на легкових автомобілях.

Автор ініціативи під номеро №41/010261-26еп наголошує, що передня табличка часто псує зовнішній вигляд авто та ускладнює встановлення оригінальних бамперів і обвісів. При цьому, на його думку, необхідність у ній фактично відпала: сучасні системи відеофіксації та заднього номерного знака дозволяють ефективно ідентифікувати транспортний засіб навіть без переднього.

У петиції також міститься прохання:

ініціювати аналіз доцільності обов’язкового використання переднього державного номерного знака;

у разі підтвердження можливості таких змін підготувати відповідні зміни до законодавства України;

забезпечити збереження належного рівня безпеки дорожнього руху та ефективної ідентифікації транспортних засобів після впровадження таких змін.

Якщо петиція набере необхідну кількість голосів, її розглянуть на державному рівні, після чого можуть ухвалити рішення про внесення змін до відповідних нормативних актів щодо вимог до оснащення транспортних засобів.

Варто зазначити, що подібна практика — без обов’язкового переднього номерного знака — вже діє в низці країн світу. Зокрема, у більшості провінцій Канади (окрім Британської Колумбії, Манітоби та Онтаріо) та у 21 штаті США, включаючи Флориду й Аризону, автомобілі реєструють лише з одним, заднім, номером. Натомість у Європі, зокрема у Великій Британії, Німеччині та Франції, а також у Кореї, Японії та Індії, чинними залишаються вимоги мати номерний знак і спереду, і ззаду.