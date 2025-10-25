BYD анонсувала свій перший електричний кей-кар

Китайський автогігант BYD готується представити свій перший компактний електромобіль для японського ринку. Прем’єра відбудеться на виставці Japan Mobility Show вже в кінці жовтня, а поки компанія показала перші зображення майбутньої новинки.

Йдеться про модель класу кей-кар — надкомпактний автомобіль, який надзвичайно популярний серед японських водіїв. На ці машини довжиною менше 3,4 метра припадає близько 40% продажів в країні. Тільки за минулий рік японці купили близько 1,55 мільйона таких авто.

Судячи з витоків, електромобіль побудований на новій платформі і отримає батарею ємністю 20 кВтг, що забезпечує запас ходу близько 180 км. Автомобіль, ймовірно, оснастять фірмовими акумуляторами Blade LFP, а ціна очікується на рівні 18 000 доларів, що зробить його конкурентом Nissan Sakura — найпопулярнішого електромобіля в Японії в 2024 році.

У японській пресі вже цитують дилерів Suzuki, які називають вихід дешевих моделей BYD «серйозною загрозою» для Honda. Однак остання нещодавно представила електричний N-ONE за 18 300 доларів.