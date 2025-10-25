Давно застаріла Windows 7 різко стала знову популярною

Найбільш несподіваним результатом стало різке збільшення частки Windows 7, яка зросла з 9,61 до 22,86%. Експерти називають такий стрибок статистичною аномалією, проте відзначають, що тенденція відображає незмінну недовіру користувачів до Windows 11 і відсутність масового переходу на нову платформу.

Після завершення офіційної підтримки Windows 10 в жовтні 2025 року її ринкова частка опустилася до рівня, порівнянного з показниками майже десятирічної давності. При цьому значна частина користувачів як і раніше не поспішає переходити на Windows 11, посилаючись на апаратні обмеження і невдоволення інтерфейсом системи.

На тлі зниження інтересу до продуктів Microsoft зростає увага до альтернатив. Розробники Zorin OS, побудованої на базі Linux, повідомили, що реліз Zorin OS 18, який збігся за часом із закінченням життєвого циклу Windows 10, викликав підвищений інтерес. За перші дві доби кількість завантажень перевищила 100 тис., при цьому 72% установок припали на комп’ютери під управлінням Windows.

Zorin OS 18 отримала поліпшену систему розміщення вікон, аналогічну Snap Layouts в Windows 11, розширену сумісність з додатками Windows через шар WINE 10, а також інтелектуальні підказки для оптимального запуску понад 170 популярних програм.

Для порівняння, у звіті StatCounter за серпень 2025 року частки ОС розподілялися наступним чином: Windows 11 — 50,36%, Windows 10 — 42,57%, Windows 7 — 6,14%, Windows XP — 0,29%, Windows 8.1 — 0,19%. Тоді Windows 7 зберігала стабільну частку ринку на рівні 2−3%.