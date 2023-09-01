Українські фани Windows 7 тепер можуть запустити її прямо у браузері

Хоча Windows 11 існує вже два роки, напевно, є люди, які досі з ностальгією згадують майже чотирнадцятирічну Windows 7. Якщо хочеться на хвилинку повернутися в цю версію операційної системи з круглою кнопкою «Пуск», можна скористатися онлайн-симулятором Win7 .

Розробники досить гумористично поставилися до користувачів із блокувальниками реклами. Якщо ви відкриєте сторінку з “адблоком”, побачите “синій екран смерті” з повідомленням про помилку ERROR_ADBLOCKER_DETECTED. Просто відключіть блокувальник і віртуальна машина завантажиться без проблем.

Windows 7 прямо у браузері

Після завантаження з’явиться класичний екран входу до системи. Можна увійти як гість, створити новий обліковий запис або використовувати реальний обліковий запис Google (у цьому випадку фотографія вашого профілю відображатиметься в меню «Пуск»). Після пролунає знайомий звук, і через кілька секунд завантажиться робочий стіл Windows 7.

З меню “Пуск” можна запустити деякі легендарні програми, наприклад “Калькулятор”, “Блокнот”, “Програвач Windows Media”, “Paint”, і чотири гри, включаючи безсмертні “Пасьянс” та “Сапер”.

На панелі керування доступний вибір мови та налаштування зовнішнього вигляду системи – наприклад, можна переключитися із сучасної на той момент теми Aero на Windows Classic. Також є працюючий веб-браузер, що дозволяє навіть вибрати між Google Chrome і Internet Explorer.

Для повного занурення скористайтеся можливістю перемикання вікна браузера в повноекранний режим. Для цієї мети служить плаваюча кругла кнопка Assistive Controls у правій частині екрану. Виберіть опцію «Fullscreen» і відчуєте, ніби ваш комп’ютер повернувся на чотирнадцять років тому 😉

Потрібно констатувати, що це дуже вдалий симулятор. Однак є низка обмежень – крім того, що доступні не всі можливості налаштування, у віртуальну систему не можна встановлювати додаткові програми.