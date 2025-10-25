Штрафи до 8500 грн та конфіскація: яке покарання загрожує недбалим власникам тварин в Україні

Українське законодавство чітко визначає відповідальність власників тварин за недобросовісне поводження з улюбленцями, недотримання правил утримання, а також за шкоду, завдану їхніми чотирилапими. За низку порушень українцям загрожують чималі штрафи, а в окремих випадках – конфіскація тварини та навіть арешт.

Штрафи за порушення правил утримання

Згідно зі статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідальність настає за недотримання правил утримання домашніх улюбленців. До найпоширеніших порушень належать:

Вигул собак у заборонених місцях (наприклад, на дитячих майданчиках).

Прогулянка з собаками небезпечних порід без повідця та намордника.

Неприбирання за своєю твариною у громадських місцях.

Ці порушення тягнуть за собою штраф у розмірі від 170 до 340 грн (10-20 неоподаткованих мінімумів). За повторне аналогічне порушення протягом року фінансова санкція зросте до 510 грн.

Штрафи за шкоду та напади

Якщо тварина завдала шкоди, відповідальність несе власник. Якщо собака знищила зелені насадження у громадському місці, власнику доведеться заплатити штраф від 170 до 510 грн. За порушення благоустрою (наприклад, забруднення території) загрожує санкція від 340 до 1 360 грн.

Наслідки нападу тварини на людину значно серйозніші: штраф складе від 1 700 до 3 400 грн. Окрім штрафу, у власника також можуть конфіскувати собаку. У разі нанесення шкоди приватному майну винуватець зобов’язаний повністю відшкодувати збитки.

Покарання за жорстоке поводження

Найсуворіше покарання передбачене за знущання над тваринами (стаття 89 КУпАП). Штрафи за жорстоке поводження у листопаді 2025 року становлять:

Від 3 400 до 5 100 грн — за дії, що призвели до страждань або завдали болю тварині, але не спричинили каліцтва чи загибелі.

— за дії, що призвели до страждань або завдали болю тварині, але не спричинили каліцтва чи загибелі. Від 5 100 до 8 500 грн — за знущання над двома і більше тваринами, групою осіб, або за повторне порушення протягом року.

— за знущання над двома і більше тваринами, групою осіб, або за повторне порушення протягом року. Від 3 400 до 5 950 грн — за неправильне транспортування тварини.

У разі наявності загрози життю чи здоров’ю тварини, її можуть конфіскувати у власника. В окремих випадках за жорстоке поводження людині призначають адміністративний арешт терміном до 15 днів.