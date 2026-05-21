Audi A2 повертається: електричний наступник уже проходить випробування

Audi готує повернення однієї з найнестандартніших моделей у своїй історії. Йдеться про новий A2 E-Tron — повністю електричний компакт, який має продовжити ідею оригінального Audi A2, представленого ще у 1999 році.

Компанія підтвердила існування моделі в березні 2026 року, а тепер показала перші кадри з випробувань замаскованих прототипів. За даними Audi, світова прем’єра A2 E-Tron запланована на осінь 2026 року, а виробництво мають налагодити на заводі в Інгольштадті. Новинка стане електричною моделлю початкового рівня в компактному сегменті.

Прототипи тестують у снігу та на дорогах Баварії

Перший етап випробувань пройшов у Лапландії. Там інженери Audi перевіряли поведінку електромобіля на снігу й льоду, роботу шасі, систем стабілізації, а також ефективність батареї та термоменеджменту за низьких температур. Для електромобіля це один із ключових етапів, адже холод напряму впливає на запас ходу, заряджання та стабільність роботи акумулятора.

Після північних тестів прототипи повернулися ближче до штаб-квартири Audi. У районі Інгольштадта та Альтмюльталя автомобіль перевіряли на нерівних дорогах, підйомах, звивистих маршрутах і в реальному трафіку. На цьому етапі компанія налаштовує підвіску, керованість і системи допомоги водієві.

Новий A2 знову робить ставку на аеродинаміку

Оригінальний Audi A2 був нетиповим автомобілем для свого часу: компактним, легким і дуже аеродинамічним. Новий A2 E-Tron, судячи з перших ескізів і прототипів, також розробляють із сильним акцентом на ефективність.

Audi тестує форму кузова у власній аеродинамічній трубі. Інженери перевіряють повітряні потоки на швидкості до 186 миль/год, а рухома дорога в лабораторії може імітувати швидкість до 146 миль/год. Це потрібно не лише для зниження опору повітря, а й для зменшення шуму та стабільної роботи систем охолодження.

A2 E-Tron має частково замінити в лінійці Audi компактні моделі A1 та Q2, які наближаються до завершення виробництва. За попередніми даними, новинка буде близькою до Volkswagen ID.3 за концепцією, але отримає власний дизайн і преміальніше позиціонування. Для США модель не планують, основним ринком має стати Європа.

Для Audi це спроба повернути A2 у момент, коли ринок значно краще готовий до такого автомобіля. Якщо перший A2 випередив свій час, то новий електричний варіант може опинитися у правильному сегменті: компактний, ефективний і орієнтований на міське використання.