Huawei та JAC підготували золоту версію лімузина Maextro S800

У Китаї підготували нову версію розкішного лімузина Maextro S800. Модифікація отримала назву Grand Design і має стати ще дорожчим та більш ексклюзивним варіантом моделі, створеної в межах співпраці Huawei та JAC.

Maextro S800 уже позиціюють як китайську альтернативу великим люксовим седанам на кшталт Rolls-Royce Ghost. Нова версія Grand Design робить ставку на помітніший зовнішній вигляд: кузов отримав двоколірне фарбування, а емблеми, декоративні смуги, колісні диски та позначення ззаду виконані із золотими акцентами.

Більше розкоші та технологій

Maextro S800 Grand Design має довжину 5480 мм і колісну базу 3370 мм. Салон розрахований на чотирьох пасажирів, а головний акцент зроблений на комфорт заднього ряду. У звичайній версії S800 вже передбачені три екрани, задні сидіння з режимом zero gravity, висувний екран для лазерної проєкції та аудіосистема Huawei на 43 динаміки.

У версії Grand Design виробник додав нові технології допомоги водієві. На даху встановлено LiDAR із 896 лініями, а в центральній стійці інтегровано нову камеру. Це дозволило застосувати оновлений пакет асистентів Huawei Qiankun ADS 5.0, який має підвищити рівень безпеки та комфорту під час руху.

Інтер’єр нової версії повністю ще не показали, але очікується, що він також отримає розширене оздоблення золотими деталями. Модель має вийти на китайський ринок уже в червні.

Електромобіль або гібрид із range extender

Maextro S800 Grand Design запропонують у двох варіантах. Перший — повністю електрична версія з двома електромоторами, повним приводом і потужністю 523 к.с.. Такий автомобіль отримає акумулятор ємністю 97 кВт·год.

Другий варіант — EREV, тобто електромобіль із бензиновим генератором для збільшення запасу ходу. У цій версії встановлено 1,5-літровий турбований двигун, який працює як range extender, три електромотори та батарею ємністю 63 кВт·год.

Офіційні ціни Grand Design поки не оголошені. Водночас за попередніми оцінками, вартість може становити близько 2 млн юанів. Для порівняння, базовий S800 у Китаї стартує від 708 тис. юанів, а Rolls-Royce Ghost коштує там від понад 5 млн юанів.

Стандартний Maextro S800 уже став помітним гравцем у китайському люксовому сегменті. За даними місцевого ринку, модель понад вісім місяців утримує лідерство серед автомобілів дорожче 700 тис. юанів, а сукупні продажі перевищили 17 тис. екземплярів.