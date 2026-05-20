Вчені попереджають: надмірне використання ШІ може послаблювати пам’ять і критичне мислення

Штучний інтелект дедалі частіше бере на себе роботу, яка раніше вимагала від людини зусиль: пошук ідей, написання текстів, аналіз інформації, створення презентацій або пояснення складних тем. Однак науковці попереджають, що надмірна залежність від таких інструментів може мати побічний ефект для мозку.

Як пише BBC, дослідники дедалі частіше порівнюють вплив ШІ з тим, як GPS змінив наше відчуття напрямку, а пошукові системи — пам’ять. Якщо людина постійно передає частину розумової роботи алгоритмам, вона може менше тренувати власну увагу, критичне мислення, пам’ять і творчість.

Чому ШІ може бути ризиком для мислення

Нейробіологи пояснюють: мозок розвивається через зусилля. Коли людина сама шукає відповідь, помиляється, перевіряє варіанти й поступово доходить до рішення, вона тренує когнітивні навички. Якщо ж одразу отримувати готовий текст або відповідь від чат-бота, ця «розумова робота» частково зникає.

Один із ризиків — так звана передача мислення машині. Людина може почати довіряти відповіді ШІ більше, ніж власній логіці або інтуїції, навіть якщо алгоритм помиляється. Особливо небезпечно це в темах, де користувач сам не має достатньої експертизи й не може оцінити якість відповіді.

Схожі ефекти вже спостерігалися раніше. Наприклад, люди, які постійно користуються GPS, гірше формують ментальні карти місцевості. А через пошукові системи ми частіше запам’ятовуємо не саму інформацію, а те, де її можна швидко знайти. ШІ може стати ще потужнішим інструментом такого «аутсорсингу» мислення.

Як користуватися ШІ без шкоди для мозку

Експерти не закликають повністю відмовлятися від ChatGPT, Claude, Gemini чи інших чат-ботів. Проблема не в самому інструменті, а в тому, як саме ним користуються.

Один із головних принципів — не приймати відповідь ШІ як істину. Перед тим як ставити запитання, варто спробувати сформувати власну думку або хоча б приблизну версію відповіді. Після цього ШІ можна використати як інструмент перевірки: попросити знайти слабкі місця, запропонувати контраргументи або допомогти структурувати вже готові ідеї.

Для навчання важливо додавати «тертя». Наприклад, не просто читати готове пояснення від чат-бота, а робити нотатки, переказувати матеріал своїми словами, просити ШІ поставити запитання або створити картки для повторення. Саме активна взаємодія допомагає краще запам’ятовувати інформацію.

У творчих завданнях фахівці радять не починати одразу з ШІ. Краще спочатку посидіти з «порожньою сторінкою» і записати власні ідеї, навіть якщо вони сирі або недосконалі. Лише після цього можна просити алгоритм допомогти з редактурою, розвитком думки або пошуком прогалин.

Так само варто обережно ставитися до автоматичних підсумків довгих текстів. Іноді корисніше прочитати матеріал самостійно, навіть якщо це потребує більше часу. Нудьга, зусилля й складність — це не завжди недолік, а частина процесу глибшого мислення.

У підсумку ШІ може бути як корисним помічником, так і інструментом, що поступово послаблює навички мислення. Різниця залежить від ролі, яку йому відводить людина. Якщо чат-бот замінює власні зусилля — це ризик. Якщо ж він допомагає перевіряти, розвивати й уточнювати вже сформовані думки — користь може бути значно більшою.