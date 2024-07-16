Наука

Українцям розповіли, як відновитися після вихідних зі шкідливою їжею

GSMinfo16.07.2024

Якщо у вихідні ви перебрали з нездоровою їжею, то в понеділок ви можете почуватися млявим і сонним. На щастя, є способи це виправити.

Подумайте про планування харчування. Почніть із малого. Виберіть два або три прийоми їжі, які хочете запланувати. Можете приготувати для цих прийомів їжі одну велику страву.

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Запасіться корисними закусками, які можна взяти із собою . Це можуть бути попередньо очищені часточки апельсина з очищеними фісташками, стаканчик йогурту з ягодами, сирні палички з крекерами або молода морква з чашкою хумусу.

Віддайте пріоритет воді . Перед кавою зранку випийте склянку води. Також беріть воду із собою, коли підете на вулицю.

Вийдіть на прогулянку . Якщо ви не можете гуляти, то поєднайте ходьбу біговою доріжкою з переглядом улюбленого телешоу. Також натомість можете записатися на фітнес.

Дотримуйтесь гігієни сну . Щоночі спіть 7-9 годин. Відомо, що якісний сон покращує настрій, знижує рівень стресу, допомагає уникнути нездорових звичок у їжі.

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GSMinfo16.07.2024
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