Українцям розповіли, як відновитися після вихідних зі шкідливою їжею

Якщо у вихідні ви перебрали з нездоровою їжею, то в понеділок ви можете почуватися млявим і сонним. На щастя, є способи це виправити.

Подумайте про планування харчування. Почніть із малого. Виберіть два або три прийоми їжі, які хочете запланувати. Можете приготувати для цих прийомів їжі одну велику страву.

Запасіться корисними закусками, які можна взяти із собою . Це можуть бути попередньо очищені часточки апельсина з очищеними фісташками, стаканчик йогурту з ягодами, сирні палички з крекерами або молода морква з чашкою хумусу.

Віддайте пріоритет воді . Перед кавою зранку випийте склянку води. Також беріть воду із собою, коли підете на вулицю.

Вийдіть на прогулянку . Якщо ви не можете гуляти, то поєднайте ходьбу біговою доріжкою з переглядом улюбленого телешоу. Також натомість можете записатися на фітнес.

Дотримуйтесь гігієни сну . Щоночі спіть 7-9 годин. Відомо, що якісний сон покращує настрій, знижує рівень стресу, допомагає уникнути нездорових звичок у їжі.