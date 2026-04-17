Це буде значний стрибок у швидкості: Samsung Galaxy S27 Ultra першим отримає пам’ять UFS 5.0

Схоже, Samsung готує одне з найпомітніших вдосконалень у флагманах за останні роки. За даними інсайдера yeux1122, майбутній Galaxy S27 Ultra може стати першим смартфоном із накопичувачем стандарту UFS 5.0. Якщо ця інформація підтвердиться, ми отримаємо справжній стрибок продуктивності мобільних пристроїв.

Стандарт UFS 5.0 забезпечує пропускну здатність до 10,8 ГБ/с. Це вже рівень, близький до сучасних NVMe SSD на PCIe Gen5, нехай і з поправкою на мобільний форм-фактор. У реальному житті це означає миттєвий запуск важких додатків, прискорену інсталяцію ігор і практично непомітну роботу з великими файлами — від 4K-відео до завдань штучного інтелекту прямо на пристрої.

На тлі цього поточні рішення виглядають скромніше. Наприклад, лінійка Samsung Galaxy S26 використовує UFS 4.1, де Samsung вже підвищила продуктивність за рахунок оптимізацій на кшталт WriteBooster. Але перехід на UFS 5.0 забезпечить кратне зростання можливостей, особливо в завданнях, пов’язаних з обробкою даних і нейромережами.