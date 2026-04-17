Huawei випустить годинник із вбудованими навушниками

Huawei опублікувала у своїх соцмережах тизер, який розкрив новий носимий пристрій бренду. Ним виявиться Watch Buds 2 — смарт-годинник отримає нішу для бездротових навушників усередині корпусу. Офіційно гаджет покажуть на презентації 20 квітня.

Девайс отримає екран-циферблат, який відкидатиметься вгору після натискання бічної кнопки. Під дисплеєм знаходиться ніша, в якій захована пара навушників. У Huawei звернули увагу, що навушники мають компактну форму — їх майже не видно у вухах користувача. Також вони універсальні: навушники можна міняти місцями.

Журналісти нагадали, що це не перший подібний пристрій від китайської компанії. У 2022 році фірма представила Watch Buds — схожі годинники, поєднані з кейсом для навушників. Оригінальну модель тоді оцінили в 2988 юанів, або близько 34 тисяч рублів.

