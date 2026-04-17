Названо фактор, що уповільнює вікове погіршення пам’яті у жінок

Під репродуктивним періодом вчені розуміють час між початком менструацій і настанням менопаузи. Цей проміжок відображає тривалість впливу естрогенів — гормонів, які, як передбачається, відіграють важливу роль у підтримці роботи мозку. Оскільки у жінок когнітивне зниження часто відбувається швидше, ніж у чоловіків, дослідники давно намагаються зрозуміти вплив гормонів на цей процес.

Аналіз більш ніж 30-річних спостережень показав, що жінки з більш тривалим репродуктивним періодом у середньому краще зберігали пам’ять та інші когнітивні функції з віком. При цьому використання гормональної терапії, навіть у перші роки після менопаузи, не показало значного впливу на стан когнітивних здібностей.

Автори підкреслюють, що отримані результати не означають необхідність втручання в гормональну систему, але допомагають краще зрозуміти механізми старіння мозку. За їхніми словами, природні фактори, пов’язані з гормональним фоном, можуть відігравати важливішу роль у збереженні когнітивного здоров’я, ніж вважалося раніше.