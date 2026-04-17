Нова Fable починається з героя-дитини у фентезійному селі

Playground Games представила геймплейний фрагмент Fable, демонструючи початок гри. Головна героїня, ще дитиною, грається у своєму рідному селі. Це все виглядає дуже чарівно.

Сюжет, як і в першій частині, починається із затишного села, яке згодом піддається нападу. Персонаж потрапляє до Гільдії Героїв. Історія розвивається в селі Брайар Хілл, де гравці переживають дитинство героя і становлення його сил. Протагоніст стає першим Героєм Альбіону за покоління.

Гра дозволяє створити унікального персонажа і обрати розвиток через ближній бій, стрільбу або магію. Серед ворогів зустрінуться хобби, перевертні, тролі та нові, зокрема вогнедишні кури. Важливою частиною геймплею стане система репутації, де рішення гравця матимуть наслідки для Альбіону і світу гри.

Гра також симулює життя у фентезійному світі. Гравці зможуть заробляти, здаючи нерухомість чи працюючи ковалем, створювати стосунки з місцевими жителями і заводити сім’ю. Герой буде відомим місцевою знаменитістю зі зброєю.

Дата виходу Fable ще не оголошена.