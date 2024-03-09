У що пограти на Android та iOS в березні

Ринок мобільних ігор не дрімає навіть тоді, коли на ринку консольних або комп’ютерних проектів настає порівняльне затишшя. Ми підготували добірку свіжих ігор для Android і iOS.

Hime’s Quest

Ностальгічний ретро-платформер про магічну помсту, яка вирушає на стежку помсти, щоб врятувати рідне місто і помститися монстрам за знищений відеомагнітофон. Hime’s Quest примітна тим, що розробник Crunchyroll спочатку випустив гру на справжньому картриджі для Game Boy Color – і тільки пізніше портував проект на мобільні платформи. Гра безкоштовна, але ROM-файл працює тільки через емулятор GBC.

Thunder Ray

Ще один ностальгічний проєкт Crunchyroll. Thunder Ray – “кислотна” спадкоємиця серії Punch Out!!! для старих платформ Nintendo, але в стилі коміксового кіберпанку. На арені галактичного боксу гравцеві належить здолати найрізноманітніших супротивників, від інопланетян до глем-рок відьом. Але попереджаємо: проект доступний тільки передплатникам Crunchyroll Premium.

Duel Revolution

Duel Revolution – ММО в традиціях серії Pokemon, де гравцям належить зібрати власний звіринець милих монстриків і стати найкращими тренерами у світі. Гра пропонує 50 різних монстрів, кожного з яких можна прокачати по-різному завдяки розгалуженому древу навичок.

iLLANG

Милий анімешний аналог Among Us, Werewolf та інших ігор на соціальну дедукцію. Групі миленьких чибі-персонажів потрібно відшукати вбивцю, який загрожує зруйнувати мир в ідилічному селі. Але, крім соціальної дедукції, iLLANG також пропонує кастомізацію персонажів і набір кумедних міні-ігор.

Lunar: Silver Star Story Touch

HD-перевидання культової JRPG Lunar для мобільних платформ. Гра отримала оновлений інтерфейс, перезведений саундтрек і годину анімованих катсцен. Піксель-арт теж підтягнутий, а гравець, крім усього іншого, може налаштовувати швидкість гри під час битв і змінювати складність на ходу.