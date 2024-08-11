Cyberpunk на флешці: як працюють сучасні ігри, якщо встановити їх на USB-накопичувач
Автор YouTube-каналу RandomGaminginHD опублікував нове відео з демонстрацією роботи сучасних ігор під час завантаження зі звичайнісінького USB-накопичувача. Блогер хотів з’ясувати, чи можна використовувати “флешки” як накопичувач для встановлення ігор, якщо у користувача не вистачає простору на основних системних дисках.
У тестах використовувався флеш-накопичувач USB Type-C від SanDisk об’ємом 256 ГБ. Як тестовий стенд виступав ПК із процесором Core i5-12400F, відеокартою GeForce RTX 4060 Ti і 16 ГБ ОЗП.
Насамперед блогер запустив рольову гру Starfield. І останній проект Bethesda Softworks цілком прийнятно працює при завантаженні з USB-накопичувача. Блогер не помітив проблем із завантаженням текстур або звуковими ефектами, які спостерігалися під час гри з жорсткого диска, а час завантаження збережень був приблизно в 2 рази більшим, ніж під час встановлення гри на SATA SSD. Єдиною проблемою є періодичні мікростаттери, однак вони не сильно псують враження від геймплея.
Ще краще справи йдуть у Marvel’s Spider Man Remastered. Тут USB-накопичувач і зовсім не відрізняється від SATA SSD як за швидкістю завантаження, так і за плавністю фреймрейта. Те ж саме справедливо і для Couter Strike 2.
А ось у Baldur’s Gate 3 блогер помітив NPC, що виникають з повітря і з’являються при швидкому переміщенні камери. Але разом гра не відчуває проблем з фреймрейтом і завантаженням текстур, а час завантаження збережень був приблизно на 40 % більшим, ніж під час гри з SATA SSD.
У Cyberpunk 2077 USB-накопичувач працює набагато краще за жорсткі диски, оскільки гра без проблем завантажує всі текстури і не відчуває проблем з кадровою частотою. Час завантаження виявився вдвічі вищим, ніж під час гри з SATA SSD.
Висновок – сучасні “флешки” цілком можна використовувати як накопичувачі для встановлення ігор.
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