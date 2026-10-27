У Китаї встановили рекорд передачі даних: 20 тисяч фільмів у 4K за одну секунду

Китайські вчені встановили новий рекорд швидкості передавання даних оптоволокном. Під час експерименту їм вдалося досягти пропускної здатності 3,2 петабіта за секунду.

Дослідники з China Information and Communication Technologies Group (CICT) спільно з лабораторією Pengcheng Laboratory та компанією FiberHome Fujikura розробили технологію, яка дозволяє значно збільшити обсяг даних, що передаються одним оптичним волокном. За повідомленням китайського видання Science and Technology Daily, результат став світовим рекордом для двонапрямної передачі інформації в реальному часі.

Під час випробувань використовували оптоволокно завдовжки 10,3 кілометра, яке мало 24 окремі серцевини для передачі сигналу. Система забезпечила сумарну пропускну здатність 3,2 Пбіт/с, що приблизно у 32 рази перевищує можливості традиційного одномодового волокна за використаної дослідниками бази порівняння. Теоретично такої швидкості вистачило б для передачі понад 20 тисяч фільмів у роздільній здатності 4K лише за одну секунду.

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Як вдалося досягти такої швидкості

Головною особливістю технології стало поєднання двох способів збільшення пропускної здатності. Перший передбачає використання кількох світлових діапазонів — S, C та L, завдяки чому інформацію можна передавати одночасно на великій кількості різних довжин хвиль. Другий полягає у просторовому розділенні сигналів між 24 серцевинами одного волокна. Разом ці рішення дозволили створити тисячі паралельних каналів передачі даних.

При цьому дослідники використали когерентні оптичні модулі комерційного класу та спеціальні методи модуляції сигналу. Конструкцію волокна також оптимізували для зменшення взаємних перешкод між серцевинами, адже за такої щільності інформаційних потоків навіть незначні спотворення можуть впливати на стабільність зв’язку.

Окремі випробування підтвердили можливість передавати інформацію зі швидкістю 400 Гбіт/с на одну довжину хвилі в діапазоні S та до 1,2 Тбіт/с у діапазонах C і L. Для цього команда застосувала власні оптичні модулі, які можуть стати основою майбутнього обладнання для високошвидкісних магістральних мереж.

Коли технологія стане доступною користувачам

Попри вражаючі результати, йдеться поки про експериментальну систему, а не про готове рішення для домашнього інтернету. Досягнута швидкість є сумарною пропускною здатністю багатосерцевинного волокна, а не швидкістю одного користувацького підключення. Крім того, випробування проводили на відносно короткій ділянці, тому для застосування технології на сотнях і тисячах кілометрів знадобляться додаткові дослідження.

Найперспективнішим напрямком використання розробки можуть стати центри обробки даних, які обслуговують системи штучного інтелекту. Зростання обсягів обчислень вимагає дедалі швидшого обміну інформацією між серверами, тоді як пропускна здатність традиційних оптичних ліній поступово наближається до технологічних обмежень.

Нова система також може знайти застосування в магістральних телекомунікаційних мережах та інфраструктурі майбутнього зв’язку 6G. Дослідники вже подали результати роботи до наукового журналу Journal of Lightwave Technology, але терміни комерційного впровадження поки не називають.

Цікаво, що попередній результат цієї ж команди, отриманий навесні 2026 року, становив 2,5 Пбіт/с. Таким чином, за кілька місяців ученим вдалося підвищити експериментальну пропускну здатність приблизно на 28%.